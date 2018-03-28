Закрытые из-за метели зимники на Ямале возобновили работу 

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Движение по всем четырем зимним региональным автодорогам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возобновилось в среду после метели. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Проезд по всем зимникам регионального значения открыт. После метели организации, содержащие зимние автомобильные дороги, оперативно расчистили проезжую часть и обеспечили безопасное движение для автотранспорта", — говорится в сообщении.
На трех зимних трассах Салехард — Надым, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Уренгой — Красноселькуп можно проехать на машинах весом до 30 тонн, на зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале разрешено движение для полноприводных автомобилей массой до 20 тонн.