Закрытые из-за метели зимники на Ямале возобновили работу

"Проезд по всем зимникам регионального значения открыт. После метели организации, содержащие зимние автомобильные дороги, оперативно расчистили проезжую часть и обеспечили безопасное движение для автотранспорта", — говорится в сообщении.