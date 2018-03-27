На Ямале из-за метели закрыты три зимника

На Ямале по состоянию на 9 утра 27 марта закрытии три зимника из четырех.

Так, движение по главной зимней автодороге Салехард Надым полностью приостановлено с 8 утра для всех видов транспорта. Также в связи с метелью закрыты зимники Уренгой — Красноселькуп и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале.

По автозимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги открыто движение для всех транспортных средств массой до 30 тонн.

Телефоны КПП зимников:

(Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале): 8 902-827-71-36 (КПП с. Аксарка), 8 951-984-37-86 (КПП с. Салемал), 8 951-984-37-87 (КПП с. Яр-Сале).

Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги: 8 902-827-73-82 (КПП Лабытнанги), 8 951-995-30-19 (КПП Мужи), 8 902-626-27-90 (КПП с. Азовы).

Салехард — Надым: 8 961-552-24-79 (КПП Салехард), 8 951-986-00-24 (КПП Надым).

Уренгой — Красноселькуп: 8 908-497-15-76 (КПП п. Уренгой), 8 349-322-25-38 (КПП с. Красноселькуп).