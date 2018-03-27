Челябинские активисты объявили войну наркорекламе на заборах и фасадах домов

«Мы — за здоровое поколение!» — такой девиз выбрали для себя активисты из Челябинска , выступившие против наркорекламы. Речь идет о номерах телефонов и адресах сайтов, которые дилеры различных психотропных веществ пишут краской на заборах, стенах домов и школ. Метод борьбы с рекламой активисты выбрали такой же — они просто закрашивают появившиеся надписи. Но законно ли это?

Клин клином: активисты закрашивают наркорекламу той же баллонной краской

Самое страшное, по мнению Степана, это то, что реклама наркотиков начала появляться возле детских площадок и школ. — Мы — одни из тех, кто против такого явления. Большинство стараются пройти мимо этих надписей, не замечать их, но это ведь наркотизация населения — большое горе, угроза нашей с вами безопасности, — объяснил активист Степан Романов. — Поэтому нужно что-то делать. Посмотрите — все подъезды исписаны, электрощитки открыты — их используют для закладки наркотиков. Не проблема найти номер телефона или адрес сайта, через которые можно приобрести эту отраву: информация доступна, она вокруг нас. И мы делаем то, что реально можем — закрашиваем все эти номера телефонов. Делаем все сами, на добровольной основе: увидел надпись, вернулся к ней позже с баллоном и закрасил.

— Увидел как-то такую надпись на спортивном стадионе в центре города. Обратился к их руководству, просил убрать этот кошмар, но они ничего не сделали, — сетует Степан. — А ведь молодежи всё интересно, гаджеты у них есть. И будет большим горем, если кто-то из подростков решит попробовать зайти на такой сайт.

Действия ребят вызывают уважение, но такой метод борьбы с наркодилерами может сыграть с активистами злую шутку.

Если опустить правильную мотивацию (уничтожение наркорекламы. — Прим. авт.), сам факт самовольной покраски фасада жилого дома — не что иное, как повреждение чужого имущества. Конечно, пятно краски — это явно не то, что может повлечь причинение значительного ущерба, а значит — уголовку мы тут не рассматриваем. Но вот на ст. 7.17 КоАП РФ такие действия вполне могут потянуть.

Ст. 7.17 КоАП РФ: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере от 300 до 500 рублей.

Такая вот коллизия: уничтожение наркорекламы может быть принято за административное правонарушение

В полиции и даже Администрации города действия активистов не осуждают. Только рекомендуют все-таки бороться с наркорекламой с позволения собственников зданий, управляющих компаний и застройщиков.

— Закрашивать любые несанкционированные надписи на фасадах, заборах и прочих конструкциях может только собственник. Если у собственника есть договор на обслуживание с управляющей организацией, делать это должна она: поскольку содержание фасадов в надлежащем состоянии входит в обязанности управляющей организации, — объяснили в пресс-службе Администрации Челябинска. — Что касается деятельности инициативных групп, то тут действительно очень тонкая грань между общественно полезным действием и административным правонарушением. Поэтому самым правильным решением будет следующее: если инициативная группа решила закрасить такую вот надпись, они должны уведомить об этом собственника, сделать это с разрешения управляющей организации.

УВД Челябинска придерживаются такого же мнения. И добавляют — сообщать об объявлениях о продаже наркотиков необходимо участковому полицейскому или по телефону 02.

Челябинцев призывают сообщать о местах, где продают наркотики

— Также сейчас на территории города Челябинска проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», — добавили в пресс-службе УВД. — Сведения о местах незаконного оборота наркотиков и о людях, занимающихся противозаконной деятельностью, можно сообщить круглосуточно по телефонам дежурной части УМВД Челябинска: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14.