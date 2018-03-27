Алексей Немерюк: Ярмарки выходного дня появятся во всех столичных округах на 102 площадках

Первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня в столице пройдет с 20 апреля по 1 июля.

Заявочная кампания для фермеров, желающих принять участие в ярмарках выходного дня, стартует на портале мэра и правительства Москвы с 9 часов утра 2 апреля. Подать заявки на участие главы хозяйств могут до 23:59 6 апреля.

— Первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня в столице пройдет с 20 апреля по 1 июля. Торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно, —рассказал министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

По его словам, каждое пятое место на площадках займут производители овощей и фруктов. Такое количество мест фермерам предоставят впервые. Кроме того, на каждой ярмарке появится специальное торговое место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят продавать урожай, выращенный ими на собственном огороде.

— Заявки на участие могут подать физические и юридические лица, главы фермерских или личных подсобных хозяйств, люди, занимающиеся огородничеством и животноводством, — пояснил глава ведомства.

Он напомнил, что для удобства торговцев и покупателей маленькие отдельно стоящие палатки заменили на большие шатрово-тентовые конструкции. Они оснащены всем необходимым оборудованием: столами, горками, персональными зонами складирования за каждым торговым местом. Шатры защищают от дождя и ветра. На каждой ярмарке есть уголок потребителя с контрольными весами и еженедельно обновляемыми данными Мосгорстата о средних ценах на продукты.

— Торговые места предоставляются бесплатно. Столь привлекательные условия стимулируют конкуренцию, что влияет и на стоимость товаров, и на их качество, — добавил министр. — Цены на ярмарках выгодно отличаются в сравнении с обычными рынками, где на плечах предпринимателей лежит солидная арендная плата.

Точный список площадок можно посмотреть на портале открытых данных. На них все желающие по выходным могут приобрести продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, произведенную и выращенную на территории стран-участников Евразийского экономического Союза

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