Успеть на ярмарку: прием онлайн-заявок на участие в ярмарках выходного дня начнется с 2 апреля

Фермеры, желающие принять участие в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 09:00 2 апреля до 23:59 6 апреля.

«Первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Торговые места предоставляются бесплатно», — рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы

В этом году главы крестьянских (фермерских) хозяйств впервые получат 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты». А на каждой ярмарке теперь появится специальное торговое место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай, выращенный на собственном огороде.

«Заявки на участие могут подать физические и юридические лица, главы фермерских или личных подсобных хозяйств, люди, занимающиеся огородничеством и животноводством», — пояснили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, зайти в каталог «Услуги», выбрать раздел «Бизнес» и подраздел «Розничная торговля и общепит», далее — услугу «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве». Форма подачи заявки не изменилась с прошлого года. На время проведения отбора можно воспользоваться функцией сохранения черновика. Это позволит сократить время при заполнении последующих электронных обращений.

Если нет возможности отправить заявку онлайн через mos.ru, можно обратиться за помощью в любой столичный офис «Мои документы», и там помогут сделать это. Обо всех этапах рассмотрения заявки соискателя будут информировать в личном кабинете на портале и по электронной почте.

Результаты отбора объявят 13 апреля до 23:59. Все, кто подал заявки, получат извещения в личном кабинете. Реестр решений также будет опубликован на официальном сайте Департамента торговли и услуг Москвы, а также на портале ГБУ «Московские ярмарки».