Ещё
Смотритель зоопарка избил редкого журавля на глазах посетителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смотритель зоопарка избил редкого журавля на глазах посетителей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В китайском городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, сотрудник зоопарка избил редкого маньчжурского журавля на глазах посетителей. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Согласно заявлению зоопарка, птица клюнула смотрителя в лицо. Он вышел из себя, схватил палку и принялся ее бить. Очевидец происшествия рассказал, что журавль громко кричал после каждого удара и безуспешно пытался встать.
После избиения птица была покрыта кровью. Кроме того, у нее сломано крыло. Представители зоопарка утверждают, что журавлю оказали ветеринарную помощь, однако не уверены, что ему удастся полностью оправиться от травм.
Сотрудник зоопарка заявил, что действовал в целях самозащиты. Ему объявили официальное предупреждение и отстранили от работы на три месяца.
Маньчжурские (японские) журавли находятся под угрозой полного исчезновения. По оценкам специалистов, в мире осталось от 1,7 до 2 тысяч особей. В Китае вид признан редким и охраняется законом.
В 2017 году сообщалось, что неизвестные убили бегемота Густавито, обитавшего в зоопарке столицы Сальвадора. 16-летнее животное пользовалось любовью среди посетителей. Его гибель получила большой резонанс среди жителей страны.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад возмутил цинизмом после ЧП в Кемерово120
Мэр предложил людям осмотреть морг и сгоревший ТЦ175
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово69
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ686
Госдеп США отреагировал на трагедию в России129
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение