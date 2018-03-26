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В СК отреагировали на сообщения о «соблюдении секретности» при выдаче тел погибших в Кемерове
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В СК отреагировали на сообщения о «соблюдении секретности» при выдаче тел погибших в Кемерове 

RT на русском 11 часов назад
Следственный комитет России прокомментировал информацию о том, что тела погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове отдают близким только на условиях подписания «бумаги о соблюдении секретности». Об этом сообщается на канале ведомства в Telegram. «Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших», — заявили в ведомстве.
В СК добавили, что в то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших.
Кроме того, в ведомстве опровергли информацию из соцсетей о сотнях жертв пожара в Кемерове.
«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерове ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — добавили в ведомстве.
Ранее СК задержал четырёх человек по делу о пожаре в кемеровском ТЦ.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 64 человека.
RT на русском: последние новости
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