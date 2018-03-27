«Приморскому водоканалу» предстоит ответить за халатность

Прокуратура Приморского края выявили нарушения в рамках надзора за исполнением требований законодательства при реализации краевой программы по реконструкции и строительству очистных сооружений во Владивостоке , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Департамент градостроительства Приморского края и краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации во Владивостоке».

Для их выполнения КГУП «Приморский водоканал» заключил договоры субподряда на строительство напорного коллектора № 32 по улице Борисенко во Владивостоке.

Когда работы были завершены, должностные лица КГУП «Приморский водоканал» приняли их и оплатили. Стоимость работ составила порядка 18 миллионов рублей.

При обследовании участка напорного канализационного коллектора, расположенного в районе улицы Борисенко, экспертами были выявлены значительные дефекты, связанные с некачественным выполнением работ и отклонениями от проекта.

Прокурор города Владивостока по факту принятия работ, выполненных с нарушением требований проектной и технической документации строительно-монтажных работ, направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения.