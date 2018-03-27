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«Приморскому водоканалу» предстоит ответить за халатность
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«Приморскому водоканалу» предстоит ответить за халатность 

Primpress 51 минуту назад
Фото: Primpress
Прокуратура Приморского края выявили нарушения в рамках надзора за исполнением требований законодательства при реализации краевой программы по реконструкции и строительству очистных сооружений во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Департамент градостроительства Приморского края и краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации во Владивостоке».
Для их выполнения КГУП «Приморский водоканал» заключил договоры субподряда на строительство напорного коллектора № 32 по улице Борисенко во Владивостоке.
Когда работы были завершены, должностные лица КГУП «Приморский водоканал» приняли их и оплатили. Стоимость работ составила порядка 18 миллионов рублей.
При обследовании участка напорного канализационного коллектора, расположенного в районе улицы Борисенко, экспертами были выявлены значительные дефекты, связанные с некачественным выполнением работ и отклонениями от проекта.
Прокурор города Владивостока по факту принятия работ, выполненных с нарушением требований проектной и технической документации строительно-монтажных работ, направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения.
По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба». Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры.
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