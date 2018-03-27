Утром уже закрыли один автозимник, второй — на очереди

Сегодня, 27 марта, с 8 утра из-за метели закрыли движение для всех видов транспортных средств по зимней автомобильной дороге Салехард Надым . Также по погодным условиям с 9 утра закроют зимнюю дорогу Уренгой — Красноселькуп. На загородных автодорогах Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги в границах округа разрешено движение для всех видов автотранспорта общей массой до 30 тонн. Зимняя автодорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале также открыт проезд транспорта массой до 20 тонн, на участке Панаевск — Яр-Сале допускается только полноприводный транспорт массой до 20 тонн. Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.