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Утром уже закрыли один автозимник, второй — на очереди
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Утром уже закрыли один автозимник, второй — на очереди 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 27 марта, с 8 утра из-за метели закрыли движение для всех видов транспортных средств по зимней автомобильной дороге Салехард — Надым. Также по погодным условиям с 9 утра закроют зимнюю дорогу Уренгой — Красноселькуп.
На загородных автодорогах Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги в границах округа разрешено движение для всех видов автотранспорта общей массой до 30 тонн.
Зимняя автодорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале также открыт проезд транспорта массой до 20 тонн, на участке Панаевск — Яр-Сале допускается только полноприводный транспорт массой до 20 тонн.
Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.
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