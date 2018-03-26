Ещё
В СК прокомментировали информацию о «секретности» при выдаче тел в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СК прокомментировали информацию о «секретности» при выдаче тел в Кемерово 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой бумаги о соблюдении секретности, активно обсуждается в соцсетях.
В СК РФ прокомментировали сообщения о том, что тела погибших во время пожара в Кемерово отдают родственникам лишь при подписании «бумаги о соблюдении секретности». Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой бумаги о соблюдении секретности, активно обсуждается в соцсетях.
«Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших. В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших», — говорится в сообщении.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находилось несколько кинозалов и детские игровые комнаты. По последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт раскрыл причины ненависти Великобритании к России СМИ узнали о странном поведении Скрипаля и его дочери перед отравлением В СК прокомментировали информацию о «секретности» при выдаче тел в Кемерово
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России123
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ659
В ФРГ вступились за Россию35
Путин прибыл в Кемерово218
Пентагон сделал заявление о веществе «Новичок»492
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение