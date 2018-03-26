В СК прокомментировали информацию о «секретности» при выдаче тел в Кемерово

Информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой бумаги о соблюдении секретности, активно обсуждается в соцсетях.

СК РФ прокомментировали сообщения о том, что тела погибших во время пожара в Кемерово отдают родственникам лишь при подписании «бумаги о соблюдении секретности». Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой бумаги о соблюдении секретности, активно обсуждается в соцсетях.

«Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших. В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших», — говорится в сообщении.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находилось несколько кинозалов и детские игровые комнаты. По последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей.