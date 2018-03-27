Электросирены сработают в Челябинской области 28 марта

Сигналы электросирен услышат жители Челябинской области 28 марта, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Ежегодная проверка систем оповещения начнётся в 12:45, сигнал «Внимание всем!» будет слышен в течение пяти минут. Подобные проверки проводятся на Южном Урале ежегодно.

«Услышав звук сирены в этот день, не волнуйтесь. Предпринимать какие-либо действия в связи с получением сигнала не следует. Также обращаем внимание, что в 13.40 часов 28 марта также будет проведена проверка комплексной системы экстренного оповещения (КСЭОН) в 308 населенных пунктах области. Просим соблюдать спокойствие!» — отмечают в ведомстве.