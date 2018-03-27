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Электросирены сработают в Челябинской области 28 марта
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Электросирены сработают в Челябинской области 28 марта 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сигналы электросирен услышат жители Челябинской области 28 марта, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Ежегодная проверка систем оповещения начнётся в 12:45, сигнал «Внимание всем!» будет слышен в течение пяти минут. Подобные проверки проводятся на Южном Урале ежегодно.
«Услышав звук сирены в этот день, не волнуйтесь. Предпринимать какие-либо действия в связи с получением сигнала не следует. Также обращаем внимание, что в 13.40 часов 28 марта также будет проведена проверка комплексной системы экстренного оповещения (КСЭОН) в 308 населенных пунктах области. Просим соблюдать спокойствие!» — отмечают в ведомстве.
Тем не менее, в МЧС напоминают, что сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения жителей области в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий. Услышав его без предупреждения, нужно немедленно включить радиоприёмник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, оповещают сотрудники экстренных и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.
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