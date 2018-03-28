Ещё
В Красноярске открылась ярмарка сельхозпродукции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Красноярске открылась ярмарка сельхозпродукции 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске, в рамках Агропромышленного форума Сибири, открылась ярмарка сельхозпродукции.
На ярмарке можно купить натуральные фермерские продукты: свежее мясо, молоко, домашние сыры, а тауже разносолы, грузинские соусы, индийские специи, восточные сладости и многое другое. Практически всё продаётся по себестоимости. Кроме этого, представители разных культур предлагают попробовать свои национальные блюда.
Более 100 компаний и специалистов из Франции, Германии, Нидерландов, Чехии, Австрии, Китая и России демонстрируют новинки оборудования и передовые технологии.
На форуме эксперты — пищевые технологи, пекари, кондитеры, вместе с чиновниками, главами районов и городов края обсудят развитие агропромышленного комплекса края.
Мероприятия проходят в МВДЦ «Сибирь» с 28 по 31 марта.
АиФ Красноярск: последние новости
В Норильске мусоровоз потерял множество документов с персональными данными В красноярских дворах с потеплением начинает проваливаться асфальт Открыт сезон клещей. Как спастись от кровососов и уберечь своё здоровье?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово140
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1051
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово110
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»22
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»189
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
20:01
Эскалатор на «Ленинском проспекте» закрыли на ремонт
Новости Москвы
20:01
На станции метро «Коньково» ремонтируют лестницы
Новости Москвы
00:54
Москва готова к весеннему паводку
Новости Москвы
03:01
Названа дата таяния снега в Москве
Погода Новости Москвы
04:19
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»
В мире
01:07
Останкинская башня выключила подсветку
Новости Москвы
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение