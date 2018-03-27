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Прокуратура: департамент транспорта Ростова игнорировал жалобы ростовчан на общественный транспорт
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Прокуратура: департамент транспорта Ростова игнорировал жалобы ростовчан на общественный транспорт 

Ростовские Вести 2 часа назад
Прокуратура провела проверку работы департамента транспорта города Ростова-на-Дону. Причиной внезапной проверки стали жалобы ростовчан и критические публикации в СМИ. Так согласно итогам проверки надзорными органами выявлены многочисленные факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками департамента. В частности они касаются отсутствия системной работы по взысканию штрафов, наложенных на перевозчиков-нарушителей, отсутствие контроля за исполнением выданных предписаний об устранении нарушений, а также в непринятии мер по жалобам жителей Ростова-на-Дону на низкое качество обслуживания городскими транспортными предприятиями. Сейчас в адрес заместителя главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству вынесено представления об устранении всех допущенных нарушений и возбуждения дел об административных правонарушениях. Виновное должностное лицо департамента судом привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
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