«На охоту ездят только мужики — романтики там нет»

Традиционно в южных районах Приморья в последнюю субботу марта начинается сезон весенней охоты, в центральных и северных районах — позже. Так, в этом году в центральных районах охота разрешена с 7 по 16 апреля, а в северных с 21 апреля по 30 апреля включительно.

Как рассказали корр. PRIMPRESS в департаменте охотничьего надзора Приморья, в этом году разрешено добывать гусей, селезней, уток и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края . За соблюдением правил охоты будут контролировать десять оперативных групп государственного охотничьего надзора совместно с полицией и Росгвардией.

«Весенняя охота проводится только из укрытий, засидок, шалашей с подсадными утками и гусями, чучелами, профилями», — подчеркнули в департаменте. Также там добавили, что в охотугодьях разрешается нахождение с зачехленным, разряженным оружием для устройства укрытий, шалашей, расстановки профилей и чучел за 36 часов до начала установленного срока весенней охоты.

По этому случаю PRIMPRESS поговорил с охотником и узнал о нюансах весенней охоты и какие правила необходимо соблюдать.

— Роман, всегда в начале весны открывается сезон охоты на пернатых, скажите, будете ли вы охотиться на птицу в этом году?

— Да именно весной проходит охота на водоплавающую дичь, к которой относятся гуси, селезни, утки и вальдшнепы. В это время птица возвращается с юга, куда она улетала на зимовку. В прошлом году у меня из-за работы не получилось съездить на охоту, надеюсь, что в этом году удастся вырваться. Весенняя охота сильно отличается от ходовой на зверя — на кабана или медведя.

— Какие основные правила должен соблюдать охотник?

— Правила безопасности в большинстве известны: запрещается стрелять в птицу, которая сидит на проводах, и стрелять в сторону других охотников. Нельзя охотиться на птиц, которые занесены в Красную книгу. Но есть и отдельные правила, которые присуще только в весенний период. К примеру, на воду необходимо устанавливать подсадных уток и гусей в виде чучел или профилей. Вести стрельбу можно только из укрытий и шалашей. Если охотник нарушает эти правила, то его серьезно накажут, вплоть до лишения лицензии.

— Какие методы использует охотник, чтобы получить добычу?

— В основном у всех методы одни и те же. Люди строят засидки (укрытия в виде шалашей — Прим. ред.). Оборудуют их в силу своих возможностей и фантазий, стараются делать их максимально незаметными для птицы, поэтому кто-то натягивает маскировочные сетки, другие сооружают шалаш из естественных предметов: хвороста, травы, листьев и других. После этого на воду устанавливаются чучела птиц. Еще охотник использует манки, (приспособление, имитирующее голоса разных животных — Прим. ред.), как электронные, так и классические в виде свистулек.

— Можно ли стрелять в утку, если она находится в полете, а не сидит на воде?

— Нет, стрелять в птицу можно, если она находится на воде, в других ситуациях это может быть небезопасно.

— Многие охотники считают, что весенняя охота одна из самых романтичных, действительно ли это так? Почему люди так считают?

— Учитывая, что на охоту ездят только мужчины, то романтики там нет. С другой стороны это действительно необычная охота, которая отличается многими аспектами от других. Именно на весенней охоте люди вечером собираются около костра и общаются, рассказывая друг другу разные истории, байки, анекдоты. На других видах охоты такого встретить нельзя.