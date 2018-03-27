Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Интернет — что российский, что зарубежный — за минувшие выходные не успел толком обмусолить обложку свежего журнала TIME с ехидным фотошопом Путина . На голову российскому президенту американцы припендюрили крошечную царскую корону и озаглавили картинку «Восходящий царь».

Но гораздо важнее, полагаю, две статьи в этом журнале. Одна из них — «Почему Россия продолжает тонуть». TIME вышел накануне пожара в кемеровской «Зимней вишне». Уместнее теперь (хотя и тогда!) задаться вопросом — почему Россия продолжает гореть?

Частично на него отвечает в своей статье «Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине» писатель Михаил Зыгарь . Увы, его размышления стали в чем-то пророческими.

Статья начинается с описания предвыборной ситуации, когда один из членов правительства неосторожно спросил Путина: Владимир Владимирович, а что со мной будет после 18 марта? Старожил Кремля ответил — да я и сам не знаю, что со мной будет после выборов.

Этим министром был не глава МЧС Владимир Пучков . Его ведомство в английском прочтении зовется Ministry of Emergency Situations. EmergencY — это крайняя необходимость. EmergencE — это появление. Одна из частей статьи Зыгаря озаглавлена Emergence of new tsar — появление нового царя.

Случилась все же Emergency. И в этом вся Россия. Кузбасские издания накануне президентских выборов оповестили жителей региона, что на избирательных участках они получат пирожки и лотерейные билеты (купоны скидок) для увлекательного отдыха. Явка в Кузбассе 18 марта ушла за 83%. Путин набрал более 85% голосов. Вот ведь не зря президент оставил больного Амана Тулеева в губернаторском кресле — старый конь царскую борозду вспахал в пример другим!

Фото: 42.mchs.gov.ru А спустя неделю кемеровчане пошли с купонами в «Зимнюю вишню». И теперь там смерть, стон и слезы. И вспомнился Вертинский.

"Я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и ненужно опускали их в Вечный Покой".

Фото: obozrevatel.com Кремль добился разгромной победы Путина. Который, по словам Зыгаря, выжег часть старых губернаторов. Сжег ли Тулеев сам себя? И министр Пучков вместе с ним заодно.

МЧС разваливают не первый год. Как утверждают источники "Уралинформбюро" , в этом может быть заинтересован Сергей Шойгу , который до министерства обороны руководил как раз спасателями. Он превосходно знает о прибыльном бизнесе МЧС — доставке гуманитарных грузов за рубежом. Кому и что там в реальности доставили — ищи свищи.

Фото: ДИП Свердловской области

Реорганизация МЧС — это образец наплевательского отношения к живым людям. Как сотрудникам министерства, так и тем, кто в крайней необходимости нуждается в их профессиональной помощи. Разгром авиации спасателей, базировавшейся в Екатеринбурге , хрестоматийный пример.

Уральский региональный центр МЧС был «слит» в Сибирский со штаб-квартирой в Красноярске . В зону ответственности этого центра входит и Кемерово . А теперь представьте — где Красноярск и где Екатеринбург, превосходящий сибирский город по размерам и значению! Наплевать — поуправляем оттуда, и авиацию из Сибири дошлем. Даже уральский полпред президента Игорь Холманских несколько дней назад возмутился — вы каким местом думали над такой структурой управления?

С Пучковым распрощаются, МЧС раздербанят между Минобороны и Росгвардией. Но даже кемеровский пожар не выжжет дотла главную беду России — коррупцию. Россия продолжает тонуть и гореть, потому что можно купить инспектора или начальника пожарной инспекции. А они продают разрешения на эксплуатацию того, что обязательно сгорит. В Перми — «Хромая лошадь», в Кемерово — «Зимняя вишня».

А в центре Екатеринбурга, например есть новострой «Пассаж». О том, как и из чего он строился, СМИ написали вдоволь. И что — кто-то всерьез задумался? Девелоперы Заводовский и Погребинский продемонстрировали мегаполису, что они могут не только незаконно построить огромный ТРЦ на центральной площади, но и рисковать жизнями сотен посетителей. Коррупция?

В своей статье Зыгарь объясняет зарубежным читателям, что Путин формирует свою команду из этаких агентов Смит из «Матрицы» — 40-летних менеджеров с оглядкой на ФСБ . Наверное, так легче объяснить Западу происходящее в Царстве.

Для нас самих, в чьи сердца теперь стучит пепел кемеровских детей, ближе Гребенщиков.

"Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать.

Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать.

Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе,

Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе".

Я который год собираюсь поехать на большую пресс-конференцию Путина с простым вопросом: скажите, Владимир Владимирович, происходящее в России — это ваша вина или беда? Теперь для себя я нашел ответ без Царя.

Вадим ДЫНИН