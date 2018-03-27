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В Приморье впервые зафиксирован черный гриф с метками из Монголии
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В Приморье впервые зафиксирован черный гриф с метками из Монголии 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Видеоловушка национального парка «Земля леопарда» впервые в истории наблюдений зафиксировала меченого черного грифа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь». В ходе научного «расследования» выяснилось, что 12 лет назад в монгольском заповеднике оба крыла хищника были помечены большими бирками с цифрой «17».
Однако хищная птица с метками попала в объектив впервые. Чтобы разобраться, где могли нанести грифу такие метки, запись была передана ведущим орнитологам Приморья.
Учеными сразу было установлено, что метки были поставлены за границей.
По словам специалистов, эта птица — первый зафиксированный на Дальнем Востоке России меченный гриф. По ряду причин этот случай считает уникальным.
Орнитолог, доцент кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики ДВФУ Юрий Глущенко сообщает, что обнаруженный черный гриф поменял изначальное место зимовки — Южную Корею, что может говорить об отсутствии у грифов привязанности к изначально выбранным местам зимовок. В связи с этим привлечь их к подкормочным станциям будет очень просто.
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