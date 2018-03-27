В Приморье впервые зафиксирован черный гриф с метками из Монголии

Видеоловушка национального парка «Земля леопарда» впервые в истории наблюдений зафиксировала меченого черного грифа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь». В ходе научного «расследования» выяснилось, что 12 лет назад в монгольском заповеднике оба крыла хищника были помечены большими бирками с цифрой «17».

Однако хищная птица с метками попала в объектив впервые. Чтобы разобраться, где могли нанести грифу такие метки, запись была передана ведущим орнитологам Приморья.

Учеными сразу было установлено, что метки были поставлены за границей.

По словам специалистов, эта птица — первый зафиксированный на Дальнем Востоке России меченный гриф. По ряду причин этот случай считает уникальным.