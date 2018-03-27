Настя Хрущева стала Мисс ЗОЖ-2018 в Бердске 

Целый месяц 13 самых красивых жительниц Бердска занимались хореографией, учились ораторскому искусству, готовили творческие номера.
Как сообщила ведущий специалист отдела по делам молодежи Бердска Маргарита Гизатулина, финал конкурса «Мисс ЗОЖ-2018» в городском Доме культуры и длился два с лишним часа. Девушки демонстрировали свою красоту и спортивные достижения.
В итоге титул «Мисс ЗОЖ -2018» завоевала 18-летняя студентка НГУЭУ Анастасия Хрущева. Вице-мисс стали Алина Скорина и Лада Алексеева. «Занимаюсь бальными танцами 19 века, танцами живота, часто хожу в тренажерный зал, — рассказала VN.ru Настя Хрущева. — Сейчас учусь на первом курсе, а после окончания вуза планирую стать специалистом по экономической безопасности. Ничего сложного в конкурсе для меня не было, так как у меня большой опыт участия в конкурсах красоты — с четырех лет».
Настя добавила, что, несмотря на известную фамилию, не является родственницей Никиты Сергеевича. В апреле Анастасия Хрущева будет представлять Бердск на Всероссийском конкурсе, который пройдет в Новосибирске.