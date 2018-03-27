Ещё
Куда пожаловаться на всё: что делать пермяку, если полиция не едет на вызов, а инспектор просит взятку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Куда пожаловаться на всё: что делать пермяку, если полиция не едет на вызов, а инспектор просит взятку 

59.ru 32 минуты назад
Фото: 59.ru
«Я сейчас полицию вызову!» — говорим мы в экстренных ситуациях. А что делать, если вы считаете, что неправы сами полицейские? В этом выпуске «Куда пожаловаться на всё» мы расскажем, что делать пермяку, если проблемы возникли в общении со служителями правопорядка.
Может, хотите решить вопрос на месте?
Автоинспектор вымогает взятку
Общение с автоинспекторами для водителя — стресс вне зависимости от того, нарушил он что-то или нет. Если гаишник вымогает взятку, постарайтесь это зафиксировать на телефон или диктофон. С этой записью вы можете обратиться в полицию. Полицейские призывают вести себя осторожно, задавать вопросы и не допускать опрометчивых высказываний, которые можно было бы трактовать как согласие или категорический отказ давать взятку.
— О неправомерных действиях сотрудников полиции граждане могут подать обращения в службу собственной безопасности, — пояснили 59.ru в краевой полиции. — Например, в случаях вымогательства взятки или если поступили предложения о возмездном урегулировании проблемных вопросов. В ГУ МВД по Пермскому краю работает горячая телефонная линия 8 (342) 246-88-99. По этому телефону любой человек может сообщить о преступлениях, совершенных сотрудниками полиции.
Также в оперативно-разыскную часть отдела собственной безопасности можно обратиться по телефонам 8 (342) 233-27-70, 264-22-46 и по почте gumvd59@mvd.ru. Устные и письменные обращения о коррупции принимаются в полиции вне зависимости от того, когда произошло вымогательство.
В дежурной части не принимают заявление
Сотрудники полиции уговаривают не писать заявление о домашнем насилии со словами «все равно не доказать, а вам только на допросы бегать» или не принимают заявление о пропаже человека — «нагуляется — сам вернется»? Это незаконно. И на такое бездействие также можно жаловаться по телефону горячей линии ГУВД. Делать это можно прямо на глазах у тех, кто вам отказывает в заявлении.
— Практика показывает, что наиболее эффективны проверки по горячим следам, поэтому заявлять о ситуации следует сразу же при возникновении проблемы, — считают в краевой полиции.
Время прибытия на вызов официально не регламентировано
Не приехали на вызов
Вы третью ночь терпите дебош соседей, звоните 02 и никто не приезжает? А должны. Причем по закону «О полиции» приезжать они должны незамедлительно, но как такового норматива у полиции, как, например, у скорой, нет. Претензию можно подать так же по телефону горячей линии и начальнику местного отдела полиции.
— Гражданин в своем обращении обязательно указывает свое имя, фамилию, отчество, почтовый адрес, телефон или адрес электронной почты, куда можно будет направить ответ, и излагает суть жалобы. Ставит свою подпись и дату, — рассказывают в ГУВД.
Превышение служебных полномочий
Вы всего лишь поздоровались, а вас уже скрутили, ударили по голове и уложили лицом в пол? Если вы считаете, что при задержании сотрудники полиции превысили служебные полномочия, а тем более хамили, обращайтесь в службу собственной безопасности. Продублировать обращение можно по всем возможным каналам связи в полиции.
— В органы внутренних дел граждане могут обратиться письменно, с использованием факсимильной связи, путем обращения на сайт ГУ МВД РФ по Пермскому краю, непосредственно в дежурную часть территориального органа, а также отправив обращение через почтовый ящик, установленный в фойе здания ГУ МВД, — рассказали в полиции.
Если факт подтвердится, то сотруднику грозит увольнение и лишение свободы на срок до десяти лет.
Параллельно есть смысл обратиться к уполномоченному по правам человека и в Следственный комитет.
Даже задержание должно проходить по правилам
Дело есть, а толку нет  Если вы не согласны с расследованием уголовного дела, в котором вы подозреваемый или потерпевший, и считаете, что не допрашиваются важные свидетели, к делу не приобщаются необходимые доказательства, обращайтесь к вышестоящему руководству — начальнику отдела полиции. Обращение можно оставить и на телефон горячей линии. По всем звонкам проводится обязательная проверка.
— За заведомо ложный донос заявителю грозит уголовная ответственность, — напоминают в полиции.
Наказанием за это может стать шесть лет лишения свободы.
В тексте мы рассмотрели самые типичные проблемы, которые могут возникнуть при общении с сотрудниками полиции. В краевом ГУВД призывают при любых проблемах обращаться по телефону горячей линии. Она работает круглосуточно. Обратиться могут не только граждане России, но и иностранцы, и люди без гражданства.
Полезные ссылки:
полиция;
территориальные отделы;
уполномоченный по правам человека в Пермском крае;
Следственный комитет.
59.ru: последние новости
Мэрия vs «Пушкинская баня»: что не поделили городские чиновники и арендатор? Вышел на балкон и услышал крики. Полиция Прикамья наградила студента, спасшего пенсионерку от грабителя Новым главным федеральным инспектором по Пермскому краю станет Сергей Половников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России93
Путин прибыл в Кемерово97
В ФРГ вступились за Россию18
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ632
Пентагон сделал заявление о веществе «Новичок»483
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение