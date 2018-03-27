Куда пожаловаться на всё: что делать пермяку, если полиция не едет на вызов, а инспектор просит взятку

«Я сейчас полицию вызову!» — говорим мы в экстренных ситуациях. А что делать, если вы считаете, что неправы сами полицейские? В этом выпуске «Куда пожаловаться на всё» мы расскажем, что делать пермяку, если проблемы возникли в общении со служителями правопорядка.

Может, хотите решить вопрос на месте?

Общение с автоинспекторами для водителя — стресс вне зависимости от того, нарушил он что-то или нет. Если гаишник вымогает взятку, постарайтесь это зафиксировать на телефон или диктофон. С этой записью вы можете обратиться в полицию. Полицейские призывают вести себя осторожно, задавать вопросы и не допускать опрометчивых высказываний, которые можно было бы трактовать как согласие или категорический отказ давать взятку.

— О неправомерных действиях сотрудников полиции граждане могут подать обращения в службу собственной безопасности, — пояснили 59.ru в краевой полиции. — Например, в случаях вымогательства взятки или если поступили предложения о возмездном урегулировании проблемных вопросов. В ГУ МВД по Пермскому краю работает горячая телефонная линия 8 (342) 246-88-99. По этому телефону любой человек может сообщить о преступлениях, совершенных сотрудниками полиции.

Также в оперативно-разыскную часть отдела собственной безопасности можно обратиться по телефонам 8 (342) 233-27-70, 264-22-46 и по почте gumvd59@mvd.ru. Устные и письменные обращения о коррупции принимаются в полиции вне зависимости от того, когда произошло вымогательство.

В дежурной части не принимают заявление

Сотрудники полиции уговаривают не писать заявление о домашнем насилии со словами «все равно не доказать, а вам только на допросы бегать» или не принимают заявление о пропаже человека — «нагуляется — сам вернется»? Это незаконно. И на такое бездействие также можно жаловаться по телефону горячей линии ГУВД. Делать это можно прямо на глазах у тех, кто вам отказывает в заявлении.

— Практика показывает, что наиболее эффективны проверки по горячим следам, поэтому заявлять о ситуации следует сразу же при возникновении проблемы, — считают в краевой полиции.

Время прибытия на вызов официально не регламентировано

Не приехали на вызов

Вы третью ночь терпите дебош соседей, звоните 02 и никто не приезжает? А должны. Причем по закону «О полиции» приезжать они должны незамедлительно, но как такового норматива у полиции, как, например, у скорой, нет. Претензию можно подать так же по телефону горячей линии и начальнику местного отдела полиции.

— Гражданин в своем обращении обязательно указывает свое имя, фамилию, отчество, почтовый адрес, телефон или адрес электронной почты, куда можно будет направить ответ, и излагает суть жалобы. Ставит свою подпись и дату, — рассказывают в ГУВД.

Превышение служебных полномочий

Вы всего лишь поздоровались, а вас уже скрутили, ударили по голове и уложили лицом в пол? Если вы считаете, что при задержании сотрудники полиции превысили служебные полномочия, а тем более хамили, обращайтесь в службу собственной безопасности. Продублировать обращение можно по всем возможным каналам связи в полиции.

— В органы внутренних дел граждане могут обратиться письменно, с использованием факсимильной связи, путем обращения на сайт ГУ МВД РФ по Пермскому краю, непосредственно в дежурную часть территориального органа, а также отправив обращение через почтовый ящик, установленный в фойе здания ГУ МВД, — рассказали в полиции.

Если факт подтвердится, то сотруднику грозит увольнение и лишение свободы на срок до десяти лет.

Параллельно есть смысл обратиться к уполномоченному по правам человека и в Следственный комитет

Даже задержание должно проходить по правилам

Дело есть, а толку нет Если вы не согласны с расследованием уголовного дела, в котором вы подозреваемый или потерпевший, и считаете, что не допрашиваются важные свидетели, к делу не приобщаются необходимые доказательства, обращайтесь к вышестоящему руководству — начальнику отдела полиции. Обращение можно оставить и на телефон горячей линии. По всем звонкам проводится обязательная проверка.

— За заведомо ложный донос заявителю грозит уголовная ответственность, — напоминают в полиции.

Наказанием за это может стать шесть лет лишения свободы.

В тексте мы рассмотрели самые типичные проблемы, которые могут возникнуть при общении с сотрудниками полиции. В краевом ГУВД призывают при любых проблемах обращаться по телефону горячей линии. Она работает круглосуточно. Обратиться могут не только граждане России, но и иностранцы, и люди без гражданства.

Полезные ссылки:

полиция;

территориальные отделы;

уполномоченный по правам человека в Пермском крае;

Следственный комитет.