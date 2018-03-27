Технологии выращивания помидоров. Размышления об опыте известных огородников

Сколько любителей помидоров, столько и технологий их выращивания. Начинающие овощеводы, конечно, придерживаются рекомендаций, описанных в литературе, но потом каждый делает некоторые изменения, приспосабливая технологию к своей погоде, своим почвам, своим потребностям, возможностям и желаниям. Одному нужен гигантский урожай, чтобы прокормить большую семью, другой готов довольствоваться только летними салатами, а зимние заготовки считает излишними, поскольку консервированные плоды не соответствуют принципам питания огородника.

Сколько любителей помидоров, столько и технологий их выращивания

Однако, если одни просто выращивают помидоры, то другие рекламируют свои технологии, считая необходимым их внедрение в промышленное овощеводство. Сложно огороднику на подоконнике вырастить коренастую крепенькую рассаду, сложно создать ей комфортные условия. Потому она к свету заоконному тянется, бледнеет, страдает то от избытка воды в ящичках, то от пересыхания почвы и «атмосферной» засухи в комнате. В итоге огородники получают хилых рахитичных дистрофиков.

Сложно огороднику на подоконнике вырастить коренастую крепенькую рассаду

Как потом на грядку такую длинноту высаживать? Уже давно все сообразили, что вместо грядки должна быть сплошная канавка (или ров), достаточно глубокая и длинная. В нее очень удобно уложить длинный стебель растения — он не сломается. А верхушку приподнять, чтобы несколько верхних листков были выше уровня грядки. Да и полить, готовя к посадке, просто — кинул шланг, вода сама течет куда полагается. Научная база подведена под метод основательная: помидорные растения способны и привычны отращивать новые корешки от стебля. Думается мне, что этим способом огородники пользуются во всех весях и во все времена. Однако, это еще не технология: доступный каждому огороднику способ превратится в нее тогда, когда выполнение всех этапов приведет к предсказуемому по величине урожаю.

Методы выращивания томатов И. М. Маслова

Способ первый. Опытник создал для рассады отличные условия, потому не было у него дистрофичных растений. Чтобы их сделать таковыми, он хорошую рассаду высаживал в теплицу вертикально и помогал ей вытянуться. А потом уже эту, хворую, высаживал лежа в бороздки. Или рассаду высаживают обычным способом. А вот первые пасынки не удаляют, а дают им право вырасти настолько длинными, чтобы можно было их уложить на поверхность грядки и присыпать землей. Конечно, листья надо все убрать, а верхушки оставить над почвой. Примерно через месяц пасынки освоятся в новой роли, нарастят корни и стебель. Плоды у них образуются ближе к материнскому стеблю, потому могут лежать на земле. Все эти приемы нужны были для наращивания растением большой, объемной корневой системы. Этот способ позволяет канавку превратить в бороздку, то есть тонны земли «на гора» не поднимать.

Чем мощнее корневая система рассады томатов — тем лучше

Второй способ. Он на огородных грядках не сможет прижиться, потому что трудоемок: ведь надо не только рыть довольно глубокие рвы, но еще и располагать их в направлении «север — юг», чтобы растение могло получать всю солнечную энергию, которую оно способно принять. По мнению Маслова, этот вариант технологии пригоден для промышленного выращивания помидоров на полях. Оба способа основаны на способности растений наращивать корневую систему. Кому же не хочется, выполнив несложные манипуляции, собирать с каждого куста по 70 кг плодов? И огородники начали свои эксперименты, по результатам которых сделали следующие выводы:

Дело не в переросшей рассаде с хилыми стеблями — такие растения долго адаптируются после высадки. Сеять по такой технологии надо рано, растения выращивать крепкие, мощные, с толстым стеблем, потому что «толстый стебель с укороченными плодоносящими пазухами» — главное условие успеха, он даст мощную корневую систему.

Огородники даже специально, как и советовал Маслов, сеяли рано, чтобы вырастить вот такую хилую рассаду. И те же сорта выращивали обычным способом в правильные сроки посева — использовали давно опробованный консервативный метод. Результат: худосочные долговязые долго приходили в чувство после высадки в канавки, медленнее реагировали на полив, удобрение и в итоге дали урожай меньший, чем их собратья-консерваторы.

Придаточные корни на самом деле образуются, но они хилые, растут не по всей длине закопанной части побега, а только в месте, где верхушка выходит из земли, и там, где они уже выросли, когда семечко сеяли.

Важна не высота рассады, а ее возраст. Кустики должны быть крепкими, коренастыми, здоровыми и обязательно адаптированы к открытому грунту закаливанием. Вот тогда и при обычном вертикальном выращивании кусты дают отличные урожаи.

Для получения достойного урожая важна не высота рассады, а ее возраст

5. Цитата: «Еще в учебниках по овощеводству 50-х — 60-х годов было с картинками показано, как нужно сажать переросшую рассаду. И именно наклонно, почти лежа». То есть этот способ давно известен, и без Маслова огородники знали, что при окучивании помидорных кустов начинают расти придаточные корни. 6. У Ганичкиной другое мнение — переросшую рассаду нужно сажать в грунт вертикально. Так, чтобы уровень заглубления был не выше, чем при жизни растения в рассадном ящике или стаканчике. После адаптации можно начинать окучивание, да не сразу весь стебель в землю спрятать, а постепенно. Причина проста: сильно растут корни — активно растет зеленая масса — позже начинается цветение — позже начинается уборка урожая. 7. При тяжелой подготовке грядок-канавок весной, еще и осенью придется тяжко потрудиться: после снятия урожая нужно убирать корни, а они просто руками не выдергиваются, их приходится выкапывать. Потери времени большие и на подготовку канавок, и на уборку отработавших корней. 8. Для Урала метод не годится: пока растение лежа наращивает корневую систему, лето в августе заканчивается. Помидоры с вертикальной посадкой успевают давать урожай, а выращиваемые по-масловски к тому же времени только зеленые начинают показывать.

Для Урала метод Маслова не годится — в открытом грунте томаты не успевают вызреть

9. Однако у этого метода есть продолжение в теплицах. При выращивании высокорослых растений (индетерминантные помидоры) первая кисть завязывается над 9 листом. Вот и закапывают в канавки «лишнюю» часть стебля, чтобы кисти были ниже, ближе к земле. 10. Многие сеяли в феврале, начале марта. Рассада перерастала. При посадке лежа долго отращивала новые корни, это затормозило все растение примерно на 2 недели. Особенно это заметно, если уже образовалась первая цветочная кисть. Для завязавшихся плодов кормильцев нет, они сами себя выращивают. Потому нет и первого самого раннего урожая. 11. Пробовала такой метод и я. Зелени росло много: если бы это была капуста, то корма бы хватило на целую ферму кроликов. А так просто обрывали все и выбрасывали. И растения мучили, и себе лишнюю работу давали. На хорошо удобренной перегноем земле (в хозяйстве были коровы, навоза было вдоволь) огромной мощной разветвленной корневой системы не наблюдала. Было две мочки: одна — настоящий родной корень, другая — у поверхности земли, а главного корня все равно не было. Корневая система была мочковатой, располагалась поверхностно. Требовались лишние поливы. 12. По методу Маслова московский огородник в теплице выращивал высокорослые помидоры. На грядке в теплице копались канавки, в них лежа сажалась рассада для наращивания мощной корневой системы. Однако рекордное количество в 30 килограммов с куста далось не просто так. Требовалось весеннее отапливание теплицы и осеннее отапливание дровами (ночная смена кочегара) до ноября. А еще растениям давалось дополнительное питание: у каждого на стебле укреплялись банки с питательными смесями (помидоры умеют выращивать корни в воздухе, чтобы добраться до воды, которая на очень близком расстоянии), чтобы верхние кисти тоже смогли набрать вес и поспеть. И пасынки были прикопаны. Делаем выводы Только при фанатичном уходе за растениями (постоянное внимание, жизнь летом на даче, выращивание в теплице, отапливаемой с ранней весны до поздней осени) можно получитьть очень много помидоров на одном растении, вернее, своими действиями принудить его дать богатый урожай. А в открытом грунте — максимально 10 кг для высокорослых помидоров — это предел для технологии Маслова.

Только при фанатичном уходе в теплице возможно получить богатый урожай томатов

Метод выращивания томатов Ф. М. Тарасенко

Любителям помидоров знакома фамилия Ф. М. Тарасенко. Не будучи специалистом-аграрием, он сумел создать несколько сортов высокорослых помидоров, назвал их лианами. Особенно интересен сорт 'Юбилейный Тарасенко'. Для выращивания этого чуда пришлось создать новую технологию выращивания индетерминантных томатов. В чем суть? В посадке рассады. Само растение огромное, и корневая система ему под стать. Для саженцев возраста 60 дней нужна яма, которую многие садоводы копают для посадки смородины: 50см х 50см х 40см. От центра одной ямы до центра другой должно быть расстояние в один метр. Каждая яма ждет, что в нее насыплют 2 ведра перегноя, 4 стакана золы, 50 г комплексного удобрения, все это следует перемешать с верхним плодородным слоем, снятым при создании самой ямы. Рассаду выращивать в стаканчиках, чтобы сохранить корни при пересадке. В каждую яму сажают по 2 растения в противоположные углы. Поливают очень теплой водой, на каждое ведро берут 3 г марганцовокислого калия. В пасынковании. При выращивании 'Юбилейного Тарасенко' пасынки убирают, когда те подрастут до 3-4 см. Про другие сорта и гибриды нет информации по особой технике обрывания или выщипывания пасынков. К середине июля высота растений должна быть почти 3 м. Нужно прищипнуть побеги. В регулировании урожая. За весь срок выращивания будет всего 4 или 5 кисти на каждом стебле. То есть на двух стеблях растений будет 8-10 кистей. Все плоды не могут вызреть до наступления заморозков. Потому приходится нормировать количество кистей — обрезать верхние, чтобы на кусте было всего 6 гроздей. В формировании куста и подвязке к опорам. Самые лучшие опоры — шпалеры. Привязывают не только стебли, но и кисти.

По методике Тарасенко подвязывать нужно не только стебли, но и кисти

Все остальные технологические приемы не отличаются от тех, что нужны для любых помидоров-гигантов. Весь комплекс мероприятий позволит получить по 17 кг плодов от каждого растения. Немало! Каков же опыт огородников? А его нет… Можно найти огромное количество рассуждений о сортах Тарасенко, вкусе и красоте плодов, любви к плодам с носиком, о коллекционерах, у которых можно купить семена. А вот о самом главном, о технологии — ни слова. Потому расскажу о собственном опыте. В те давние годы, когда все болели сортами Тарасенко, переболела ими и я. Однако дальше копания нескольких ям дело не пошло. Осенью (именно в это время рекомендуют готовить ямы) муж от этой работы отказался: мы еще активно строили сараи, времени на вынимание грунта для непонятной цели не было. А весной желания хватило ямы на четыре. А потом начались расчеты, какой кашей я должна мужа кормить, чтобы он за смену (8 часов рабочего времени) смог бы вынуть на поверхность кубический метр грунта, масса коего неизвестна, но примерно столько же, сколько весит кубический метр воды, то есть тонну. И это только для посадки 8 растений. Так и ограничились четырьмя, а остальные посадили по обычной для нас технологии. Потому что в те годы гречневую крупу у нас продавали только по талонам (для диабетиков), но ведь именно она позволяет за смену вынуть кубометр грунта. Остальные каши до этой интенсивности труда не дотягивают. Думается, что вот эти ямы стали камнями преткновения для многих. Пусть урожайность будет ниже! Зато и работы тоже будет меньше. Тарасенко свои помидоры выращивал в более теплом месте, чем средняя полоса России (в Шостке), потому огородникам Алтая или Новгородчины надо пересмотреть сроки прищипки и количество. И оставлять в зависимости от конкретной погоды в год выращивания не 6 кистей с плодами, а, возможно, меньше.

Мы методике Тарасенко предпочли менее трудоемкую

Корневая система начинается в коробочке

Огородники уже давно используют для выращивания рассады упаковки от молока, кефира: у них вполне подходящие размеры, а высоту можно сделать такой, какая требуется. Вот откуда появился размер 70мм х 70мм х 70мм. Такую вот «кисломолочную» коробочку заполняют почвенной смесью и сеют в каждый уголок по семечку. Когда начинают появляться настоящие листочки, видно, какое растеньице самое крепенькое. Вот его и оставляют. В этом возрасте стебелек тоненький, гибкий. Его струйка воды пригибает к земле. А надо самому огороднику это сделать, прочертив довольно глубокую бороздку от растения к противоположному уголку коробочки. И в эту бороздку уложить стебелек, присыпать его до семядольных листочков. А верхушка, как и положено растению, должна стоять пряменько, вверх глядеть. А дальше Ф. И. Ригин поливает рассаду слабым раствором марганцовокислого калия. Делает это несколько раз, иных подкормок не требуется. Примерно через 2 недели у растения образуется мощная корневая система. Перед высадкой в грунт Ригин делает предварительную высадку рассады в пакеты большего размера. Это могут быть тоже молочные пакеты, но емкостью один литр. Это те же коробочки, но разрезанные иначе — у них удалена не макушка, а одна из боковых сторон — в такие емкости рассаду удобно уложить! И засыпать все свободное пространство почвенной смесью. Это делается для нового этапа роста корней. Через 2 недели это будет не просто мочка корней, это будет мощная, плотная метла. Понятно, что маленькая лунка для такой корневой системы будет мала. Потому ее копают тоже довольно большой, примерно 40см х 40см х 30см. Заполняют питательной смесью и высаживают растения лежа, но полностью землей не засыпают. Через несколько дней отрытая верхушка стебля сама поднимется, когда начнет расти. Через неделю нужно засыпать грядки с растениями торфом, соломой, старыми лежалыми опилками, а кусты подкормить коровяком.

Каждый огородник сам выбирает предпочтительный метод выращивания томатов

А есть ли секреты в этих методах