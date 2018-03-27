Возобновился суд по иску ФАС к Александру Якобу 

По данным ведомства, заседание состоится сегодня в 15:00. Ранее оно было прекращено, с тех пор сменился судья: вместо Натальи Гнездиловой назначен Игорь Хачев.
Напомним, что на Якоба подала в суд региональная антимонопольная служба. Причиной стали отказы мэрии о нескольких десятков киосков в схему размещения нестационарных торговых объектов на 2017–2018 годы. Если ФАС выиграет иск, главе администрации гразит дисквалификация.
Ранее «ФедералПресс» писал, что производство по делу о дисквалификции Александра Якоба было приостановлено.