Возобновился суд по иску ФАС к Александру Якобу

По данным ведомства, заседание состоится сегодня в 15:00. Ранее оно было прекращено, с тех пор сменился судья: вместо Натальи Гнездиловой назначен Игорь Хачев.

Напомним, что на Якоба подала в суд региональная антимонопольная служба . Причиной стали отказы мэрии о нескольких десятков киосков в схему размещения нестационарных торговых объектов на 2017–2018 годы. Если ФАС выиграет иск, главе администрации гразит дисквалификация.