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Возобновился суд по иску ФАС к Александру Якобу
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Возобновился суд по иску ФАС к Александру Якобу 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, заседание состоится сегодня в 15:00. Ранее оно было прекращено, с тех пор сменился судья: вместо Натальи Гнездиловой назначен Игорь Хачев.
Напомним, что на Якоба подала в суд региональная антимонопольная служба. Причиной стали отказы мэрии о нескольких десятков киосков в схему размещения нестационарных торговых объектов на 2017–2018 годы. Если ФАС выиграет иск, главе администрации гразит дисквалификация.
Ранее «ФедералПресс» писал, что производство по делу о дисквалификции Александра Якоба было приостановлено.
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