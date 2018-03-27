Цели и сферы сотрудничества стран БРИКС в области интеллектуальной собственности впервые были четко обозначены в официальной совместной декларации

Чэнду , 27 марта / Синьхуа / — Цели и сферы сотрудничества стран БРИКС в области интеллектуальной собственности впервые были четко обозначены в официальной совместной декларации, которая была подписана накануне в китайском городе Чэнду по итогам 10-й встречи глав ведомств по интеллектуальной собственности БРИКС.

В декларации отмечается, что цель совместных действий этих ведомств состоит в продвижении развития права интеллектуальной собственности в странах БРИКС, предоставлении лучших услуг правообладателям интеллектуальной собственности и населению, а также усилении права голоса и повышении представительности стран БРИКС в развитии глобальной системы интеллектуальной собственности.

В будущем названные ведомства намерены усилить информационный обмен и сотрудничество в семи сферах, включая совершенствование нормативно-правовой базы, распространение знаний об интеллектуальной собственности и подготовку специалистов соответствующих профилей, координацию усилий по проведению международных форумов в области интеллектуальной собственности и формирование механизмов по сотрудничеству в рамках БРИКС, говорится в декларации.

Участники встречи были едины во мнении о том, что тесное взаимодействие стран БРИКС в области интеллектуальной собственности будет способствовать созданию благоприятного климата для инновационной деятельности и обеспечения устойчивого развития в этих странах, а также позволит стимулировать развитие права интеллектуальной собственности в странах с нарождающейся экономикой.