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Цели и сферы сотрудничества стран БРИКС в области интеллектуальной собственности впервые были четко обозначены в официальной совместной декларации
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Цели и сферы сотрудничества стран БРИКС в области интеллектуальной собственности впервые были четко обозначены в официальной совместной декларации 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Чэнду, 27 марта /Синьхуа/ — Цели и сферы сотрудничества стран БРИКС в области интеллектуальной собственности впервые были четко обозначены в официальной совместной декларации, которая была подписана накануне в китайском городе Чэнду по итогам 10-й встречи глав ведомств по интеллектуальной собственности БРИКС.
В декларации отмечается, что цель совместных действий этих ведомств состоит в продвижении развития права интеллектуальной собственности в странах БРИКС, предоставлении лучших услуг правообладателям интеллектуальной собственности и населению, а также усилении права голоса и повышении представительности стран БРИКС в развитии глобальной системы интеллектуальной собственности.
В будущем названные ведомства намерены усилить информационный обмен и сотрудничество в семи сферах, включая совершенствование нормативно-правовой базы, распространение знаний об интеллектуальной собственности и подготовку специалистов соответствующих профилей, координацию усилий по проведению международных форумов в области интеллектуальной собственности и формирование механизмов по сотрудничеству в рамках БРИКС, говорится в декларации.
Участники встречи были едины во мнении о том, что тесное взаимодействие стран БРИКС в области интеллектуальной собственности будет способствовать созданию благоприятного климата для инновационной деятельности и обеспечения устойчивого развития в этих странах, а также позволит стимулировать развитие права интеллектуальной собственности в странах с нарождающейся экономикой.
Встреча глав ведомств по интеллектуальной собственности БРИКС состоялась в Китае впервые. -0-
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