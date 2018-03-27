«Ростелеком» сократит розничную сеть 

Государственный оператор «Ростелеком» в ближайшие два года может сократить пятую часть салонов своей розничной сети и сменить их локации. Об этом газете «Коммерсант» рассказал первый вице‐президент оператора Владимир Кириенко.
По его словам, компания может закрыть 20% салонов своей розничной сети, сократив ее до 800 магазинов вместо тысячи. Салоны также поменяют свои локации
из-за реорганизации. Несколько десятков будут открыты совместно с сотовым оператором Tele2.
Как пояснили эксперты, такая оптимизация обойдется «Ростелекому» в 900 миллионов рублей и окупится за четыре года. Основным розничным форматом будут небольшие офисы площадью в 40–50 квадратных метров. Реализация услуг будет также осуществляться во флагманских салонах и точках продаж в торговых центрах.
Ранее «Ростелеком» сообщил о большом количестве хакерских атак на сайты Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и региональных комиссий. Было зафиксировано несколько десятков попыток взлома, но все они были успешно отражены.