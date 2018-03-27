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В Китае запретили писать по-арабски на халяльных продуктах
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В Китае запретили писать по-арабски на халяльных продуктах 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
На северо-западе Китая запретили оставлять на халяльных продуктах надписи на арабском языке. Об этом пишет Global Times.
По информации издания, решение об изменении этикеток на товарах принято в Нинся-Хуэйском автономном районе. Как подтвердили жители городских округов Учжун и Иньчуань, арабские названия обязаны заменить рестораны и ларьки. Теперь надпись «халяльная продукция» должна быть написана как иероглифами, так и с помощью пиньиня. В ряде супермаркетов пришлось временно убрать товары с полок до замены этикетки.
Как отмечается, это не единственное изменение подобного рода в районе. Так, в марте в Иньчуане началась реконструкция улицы, на которой арабская архитектура сочетается с традиционной китайской. Согласно планам, ради гармоничной и единой атмосферы постройки отделают в традиционном китайском стиле. Общественная территория была создана в 2016 году, чтобы продемонстрировать хорошие отношения арабского мира и Китая.
Эксперты отмечают, что китайское общество должно проявлять настороженность в связи с «арабизацией» некоторых мечетей в стране и другими связанными с исламом проблемами. В то же время специалисты указывают, что нельзя вдаваться в крайности по отношению к религии. Также, по их мнению, новые меры не противоречат законам Китая.
В июле 2017 года опция по заказу и доставке халяльной еды в популярном в Китае приложении Meituan вызвала шквал критики со стороны граждан. Для того, чтобы убедить клиентов в халяльности блюд, компания пообещала расфасовывать такие заказы в отдельные упаковки и контейнеры. Пользователи-немусульмане расценили появление подобной опции как дискриминацию.
Халяльной называется пища, приготовленная в строгом соответствии с изложенными в Коране правилами. Мусульманам запрещено, в частности, употреблять свинину, а также мясо других животных, забитых или умерщвленных с нарушениями традиций.
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