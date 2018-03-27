Единственный способ спасти нашу планету — это освободить половину Земли от людей

Разговор о городах подобен дискуссии на тему узлов в рыболовной сети. Они важны, но это только часть сети, и выполняют они лишь часть ее функций. Нет смысла отдельно говорить об узлах, поскольку важна сеть во всей ее совокупности.

Города являются частью системы, которую мы изобрели ради сохранения человеческой жизни на Земле. Людям обычно нравятся города, и они селятся в них с тех пор, как примерно 10 000 лет назад было изобретено сельское хозяйство. Вот почему мы называем это цивилизацией. История ее происхождения показывает, как благодаря сельскому хозяйству появились города, как оно обеспечило едой оседлое население, которое смогло питаться регулярно. Города не проживут без полей и ферм, а также без речных бассейнов, которые обеспечивают их водой. Таким образом, хотя города являются важнейшим элементом современной цивилизации, это лишь одна часть целой системы.

Сегодня на нашей планете живет почти восемь миллиардов людей. Это большая цифра, ведь всего полвека назад нас было в два раза меньше. Это случайный эксперимент с колоссальными ставками, и мы не знаем, сможет ли земная биосфера обеспечить потребности такого огромного количества людей, а также выдержать такие гигантские объемы отходов и токсинов, причем выдержать эту нагрузку на долговременной основе, самовосстанавливаясь и самовосполняясь. Выяснить это мы сможет только опытным путем.

Сейчас нам далеко до успеха. По оценкам исследовательской организации Global Footprint Network, к августу каждого года мы исчерпываем ежегодно восполняемый запас ресурсов, после чего начинаем потреблять те ресурсы, которые не восстанавливаются. По сути дела, мы крадем их у будущих поколений. Съесть посевное зерно — так это называлось раньше. В то же время, мы выбрасываем в атмосферу углекислый газ, делая это в таких объемах, что на планете происходят опасные изменения климата, которые наносят вполне определенный вред сельскому хозяйству.

Такая ситуация не может сохраниться надолго. Речь идет о годах, но не о десятилетиях. Будущее нам никоим образом неизвестно. Оно может таить в себе все что угодно, начиная с эры мирного процветания и кончая ужасным массовым вымиранием. Огромный разброс возможностей сам по себе сбивает с толку и даже изумляет. Но одно можно сказать наверняка: то, что не может произойти, не произойдет. Поскольку ситуация в ее нынешнем виде долго сохраняться не может, изменения неизбежны.

Города появляются на стыке возможностей, становясь лучами надежды. По определению там на небольших площадях живет большое количество людей, благодаря чему они намного лучше пригородов и сельской местности. В плане экологии пригороды — это настоящая катастрофа. А вот города — там все может получиться намного лучше.

Стремление людей переезжать в города по желанию или по предполагаемой необходимости создает замечательные возможности. Если мы будем должным образом относиться к урбанизации и правильно управлять этим процессом, нам удастся освободить от рода человеческого значительную часть поверхности Земли. Это будет полезно для многих вымирающих видов, с которыми мы делим нашу планету, и это будет полезно для нас, потому что мы окончательно запутались в паутине земной жизни.

Я имею в виду план, который Эдвард Осборн Уилсон называет «Половина Земли». Его книга с одноименным названием провокационна в лучшем смысле этого слова, и мне кажется, о ней недостаточно говорят, потому что изложенная там центральная идея кажется очень экстремальной. Но поскольку люди все равно покидают землю и устремляются в города, концепция «Половина Земли» способна помочь нам упорядочить данный процесс и избежать шестого великого массового вымирания, которое мы с вами уже запустили, и которое нанесет свой мощный удар и по человечеству тоже.

Идея концепции в ее названии. Надо освободить половину земной поверхности от людей, чтобы растения и животные жили там без каких-либо препятствий, как они делали это длительное время до появления человека. То же самое и с океанами. Из них мы получаем около трети потребляемой пищи, а поэтому моря тоже должны быть чистыми и здоровыми.

Сегодня, когда на Земле живет как никогда много народа, этот план может показаться странным и даже невыполнимым. Однако это не так. Поскольку люди во всем мире и так уезжают из деревень в города, пустеют огромные регионы, и там сегодня живет намного меньше людей, чем лет сто тому назад. Во многих деревнях численность населения не достигает и тысячи человек, и они постепенно приходят в запустение, поскольку молодежь их покидает. Если этим местам дать новое предназначение (и по-новому оценить), это будет полезное запустение. Кроме того, появится новая работа: кто-то будет присматривать за пустующими площадями, кто-то будет охранять их от браконьеров, а кто-то осядет в городах и займется тем же, чем и все остальные.

Таким образом, освобождение половины Земли от людей — это не насильственный процесс, поскольку он и так уже идет. Здесь в большей степени надо решать вопрос о том, как мы будем переселяться, и что оставим после себя. Важный фактор здесь — избежать крайностей, абсолютизации и стремления к идеальной чистоте. Мы существа сложные, и живем мы на сложной планете, а поэтому для выживания нам надо проявлять гибкость. Так что эти оставленные пространства не следует называть пустошью, дебрями и дикой природой. Дикая природа хороша в определенном контексте, а вот оставленные земли следует называть рабочим ландшафтом или общинными землями, где можно пасти скот и заниматься земледелием. Всем этим людям в городах понадобится еда, а для производства продовольствия нужна земля. Даже если мы начнем выращивать еду в чанах и цистернах, сырье для них все равно придется брать из земли. Обезлюдевшие земли надо будет передать под земледелие и скотоводство нового типа, где будут коридоры для естественной среды и дикой природы. По этим коридорам смогут перемещаться братья наши меньшие, и их при этом не будут останавливать заборы и убивать поезда.

Такая концепция — это лишь один из нескольких возможных форматов выживания рода человеческого. Города надо будет тоже сделать зелеными и чистыми. Нам придется создать безуглеродный транспорт и выработку электроэнергии, покрасить крыши в белый цвет, посадить сады на каждом пустыре, наладить полную утилизацию и переработку отходов и сделать чистыми все те технологии жизнеобеспечения, которые мы разрабатываем в настоящее время. Это относится и к тем технологиям, которые мы называем законом и справедливостью — системными программами, так сказать. Да, речь идет о справедливости, ведь достойные права женщин укрепляют семьи и стабилизируют население. Соразмерность доходов и прогрессивное налогообложение не дадут самым бедным и самым богатым наносить ущерб биосфере, как это делает крайняя бедность и разнузданное богатство. Мир, справедливость, равенство и главенство закона — вот необходимые составляющие стратегии выживания.

Между тем, городам всегда будут нужны земли большие по площади, чем их собственно пространство. Сельское хозяйство придется сделать таким, чтобы у него был нейтральный уровень выброса углеродов. На самом деле, углерод должен вообще идти в минус. Его нужно забирать из атмосферы, размещая в почве на постоянной или временной основе. Сегодня мы не можем привередничать, потому что обеспечить собственную безопасность мы сумеем лишь в том случае, если содержание СО2 в атмосфере снизится до 350 миллионных долей. Все эти рабочие ландшафты должны существовать рядом с так называемыми пустыми землями (хотя пустыми они будут условно — пустыми от людей большую часть времени). Эти районы будут по-своему работать на нас, создавая здоровую окружающую среду для устойчивой и жизнеспособной цивилизации. И вся эта земля будет окружена океанами, где рыбная ловля будет разрешена лишь частично.

Все это возможно. Все это необходимо сделать, если мы хотим пережить грозящие нам чрезвычайные времена, если мы хотим создать цивилизованную пермакультуру, дабы передать ее грядущим поколениям. Альтернативы у нас нет, потому что нет второй планеты, нет запасного плана Б. Планета у нас всего одна, и наш вид обязан подстроиться к энергетическим потокам ее биосферы. Таков наш проект. В этом — смысл жизни, если вы ищете в ней смысл.