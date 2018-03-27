Минпромторг вдвое увеличит срок внеплановых проверок бизнеса

Если раньше срок проверок был до 20 дней, то сейчас его планируется увеличить до 40 дней, сообщает о своих намерениях Министерство промышленности и торговли России

Как пишет газета «Известия» , как говорится в документе подготовленных поправок, для проведения проверок того времени, которое заложено законодательством, недостаточно для качественного проведения проверок (для проведения экспертизы цемента, битума и других стройматериалов).

Кроме того, как отмечают в ведомстве, увеличение сроков внеплановых проверок поспособствует сокращению объема незаконного оборота промышленной продукции и эффектной борьбы с недобросовестными участниками рынка.

Однако увеличенная длительность проверок, как считают эксперты, в то же время может противоречить политике по снижению нагрузки на бизнес.

Фото: pixabay.com