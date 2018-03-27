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Минпромторг вдвое увеличит срок внеплановых проверок бизнеса
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Минпромторг вдвое увеличит срок внеплановых проверок бизнеса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Если раньше срок проверок был до 20 дней, то сейчас его планируется увеличить до 40 дней, сообщает о своих намерениях Министерство промышленности и торговли России.
Как пишет газета «Известия», как говорится в документе подготовленных поправок, для проведения проверок того времени, которое заложено законодательством, недостаточно для качественного проведения проверок (для проведения экспертизы цемента, битума и других стройматериалов).
Кроме того, как отмечают в ведомстве, увеличение сроков внеплановых проверок поспособствует сокращению объема незаконного оборота промышленной продукции и эффектной борьбы с недобросовестными участниками рынка.
Однако увеличенная длительность проверок, как считают эксперты, в то же время может противоречить политике по снижению нагрузки на бизнес.
Фото: pixabay.com
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