Ещё
Студентам рассказали о рейверах-экстремистах и разработанном в США вирусе СПИДа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студентам рассказали о рейверах-экстремистах и разработанном в США вирусе СПИДа 

Lenta.ru 1 час назад
Студентам Новосибирского государственного университета (НГУ) в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» рассказали о вирусе СПИДа, разработанном в лабораториях США в качестве биологического оружия, психотронном воздействии на людей с помощью экстрасенсов, а также об экстремизме. Об этом сообщает портал Тайга.инфо.
Лекции сопровождались слайдами, на которых указывалось, в частности, что к экстремистским движениям относятся игнорирующие правила дорожного движения байкеры, а также рейверы, болельщики, готы и стиляги.
Издание обратилось к руководству университета с просьбой объяснить ненаучные высказывания лектора. Там объяснили, что «совершенно нормально рассказывать студентам не только о современном состоянии науки, но и о предшествующих теориях, в том числе не вполне научных. Будущие ученые должны понимать, что все, чем они занимаются, может стать не только предметом научной дискуссии, но и информационной войны».
«Задача университета — не игнорировать, а сформировать правильное отношение к любым теориям, включая ненаучные. Конечно, руководство университета не считает ни байкеров, ни стиляг частью экстремистской субкультуры», — добавили в НГУ.
Однако слушатели курса утверждают, что никакого погружения в контекст и в историю вопроса не было, и высказывают мнение, что прослушанный курс не привил им полезных навыков по оказанию первой помощи пострадавшему или способах спасения при ударе стихии.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России93
Путин прибыл в Кемерово97
В ФРГ вступились за Россию18
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ632
Пентагон сделал заявление о веществе «Новичок»483
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение