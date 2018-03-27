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Семь больших парусников прибудут во Владивосток на Восточный экономический форум
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Семь больших парусников прибудут во Владивосток на Восточный экономический форум 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. Семь парусников класса «А» (парусные суда длиннее 40 м) из стран АТР прибудут во Владивосток на парусную регату, которая пройдет во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2018 году. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации Приморья.
"Семь парусников класса «А» из России, Японии, Индонезии и Республики Корея пришвартуются во Владивостоке в дни проведения четвертого Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре. Участие в парусной регате уже подтвердили владельцы семи судов", — говорится в сообщении.
Среди согласившихся на визит во Владивосток российские парусники «Надежда», «Паллада» и «Херсонес», Koreana из Южной Кореи, Miraie и Ami из Японии, а также BimaSuchi из Индонезии. Еще с несколькими странами продолжаются переговоры, так что список может вырасти.
"Участие в регате примут и небольшие парусные судна, а также парусные яхты из Германии, Китая, Бразилии, Кореи и России. Недалеко от пришвартованных парусников планируется организовать «морскую деревню», где жители и гости края смогут любоваться судами", — сообщает пресс-служба.
Предполагается, что парусники зайдут в бухту Золотой Рог 10 сентября и будут находиться во Владивостоке все дни четвертого Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум (ВЭФ) — одна из крупнейших российских международных конференций. В 2017 году в форуме приняли участие более 6 тыс. человек, зарубежные участники представляли более 60 стран. В его работе приняли участие 775 представителей бизнеса. Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в 2018 году с 11 по 13 сентября.
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