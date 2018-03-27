Семь больших парусников прибудут во Владивосток на Восточный экономический форум

ВЛАДИВОСТОК , 27 марта. Семь парусников класса «А» (парусные суда длиннее 40 м) из стран АТР прибудут во Владивосток на парусную регату, которая пройдет во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2018 году. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Японии, Индонезии и "Семь парусников класса «А» из России Республики Корея пришвартуются во Владивостоке в дни проведения четвертого Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре. Участие в парусной регате уже подтвердили владельцы семи судов", — говорится в сообщении.

Среди согласившихся на визит во Владивосток российские парусники «Надежда», «Паллада» и «Херсонес», Koreana из Южной Кореи, Miraie и Ami из Японии, а также BimaSuchi из Индонезии. Еще с несколькими странами продолжаются переговоры, так что список может вырасти.

Китая, "Участие в регате примут и небольшие парусные судна, а также парусные яхты из Германии Бразилии , Кореи и России. Недалеко от пришвартованных парусников планируется организовать «морскую деревню», где жители и гости края смогут любоваться судами", — сообщает пресс-служба.

Предполагается, что парусники зайдут в бухту Золотой Рог 10 сентября и будут находиться во Владивостоке все дни четвертого Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум (ВЭФ) — одна из крупнейших российских международных конференций. В 2017 году в форуме приняли участие более 6 тыс. человек, зарубежные участники представляли более 60 стран. В его работе приняли участие 775 представителей бизнеса. Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в 2018 году с 11 по 13 сентября.