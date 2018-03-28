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Глава ВТО не увидел признаков разлада с США
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава ВТО не увидел признаков разлада с США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо считает, что США не дистанцируются от организации, несмотря на принятие спорных пошлин на алюминий и сталь, передает Reuters со ссылкой на интервью Азеведо телеканалу CNN.
"Нет никаких признаков, что США хотят выйти ВТО. Полный ноль", — сказал Азеведо.
Он подчеркнул, что в данный момент в ВТО не обдумывают продолжение работы организации без участия США.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что Соединенные штаты ведут торговые переговоры со «множеством» стран. Президент считает, что по их завершению «все будут счастливы». Переговоры, вероятно, связаны с введением пошлин на ввоз в страну алюминия и стали, которые вызвали резкую критику во многих странах.
Ранее также стало известно, что в ВТО предостерегли от торговой войны после введения США пошлин на ввоз стали и алюминия.
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