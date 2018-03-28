Глава ВТО не увидел признаков разлада с США

"Нет никаких признаков, что США хотят выйти ВТО. Полный ноль", — сказал Азеведо.

Он подчеркнул, что в данный момент в ВТО не обдумывают продолжение работы организации без участия США.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что Соединенные штаты ведут торговые переговоры со «множеством» стран. Президент считает, что по их завершению «все будут счастливы». Переговоры, вероятно, связаны с введением пошлин на ввоз в страну алюминия и стали, которые вызвали резкую критику во многих странах.

Ранее также стало известно, что в ВТО предостерегли от торговой войны после введения США пошлин на ввоз стали и алюминия.