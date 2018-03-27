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Фотосессия с совой и мастер-класс по изготовлению скворечников: уфимцев приглашают на экопраздник
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Фотосессия с совой и мастер-класс по изготовлению скворечников: уфимцев приглашают на экопраздник 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
31 марта в уфимском этнопарке «Ватан» состоится экологический праздник «День птиц». Событие пройдёт накануне Международного дня птиц, который празднуется по всему миру 1 апреля.
Как рассказали организаторы события, в этот день гостей праздника ждут мастер-классы по изготовлению скворечников, выступление имитатора голосов птиц, выставка-продажа изделий ручной работы, связанных с птицами, выставка птичьих гнёзд, викторины, конкурсы и многое другое.
— Самым маленьким любителям птиц предлагают сделать «домашнее задание» и принять участие в конкурсе рисунка «Птичий дом». Участники должны нарисовать гнездо или скворечник с птицами. Каждый юный художник получит призы и подарки, — рассказали организаторы события.
Начало мероприятия в полдень. Вход свободный.
День птиц изначально начали праздновать в конце 19 века в США по инициативе влюблённого в природу учителя. В России праздник появился через несколько лет, его отмечали при царском правлении. С 1927 года в СССР стали официально отмечать День птиц. Дети и подростки к 1 апреля готовили скворечники, чтобы вернувшимся с юга птицам было, где устроить жильё. Но постепенно праздник утратил свое значение. Второе дыхание он получил в 1994 году, когда в России создали Союз охраны птиц России.
В Международный день птиц орнитологи со всего мира устраивают интересные лекции и экскурсии, рассказывая о жизни птиц и проблемах их охраны. В этот день обычно проводятся различные флешмобы, акции и массовые мероприятия. Их цель — привлечь внимание мировой общественности к проблемам сохранения разнообразия и численности диких птиц.
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