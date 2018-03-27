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Родители избили и облили дочь горячим маслом за отказ выйти замуж
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Родители избили и облили дочь горячим маслом за отказ выйти замуж 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Техас пару иракского происхождения обвиняют в жестоком обращении с 16-летней дочерью и принуждении ее выйти замуж по договоренности. Об этом сообщает телеканал KSAT.
Как сообщили в полиции, родители Маариб аль-Хишмави (Maarib Al Hishmawi), которой на тот момент было 15 лет, избивали ее шваброй, обливали горячим маслом и душили, заставляя согласиться на брак по расчету. Будущий муж заплатил за девочку 20 тысяч долларов, сообщил шериф местной полиции Хавьер Салазар (Javier Salazar).
Аль-Хишмави не выдержала издевательств и сбежала из дома. Она была объявлена в розыск в конце января. По словам Салазара, ее нашли в середине марта и сразу отправили в службу опеки. После выяснения обстоятельств пропажи девочки пятерых ее братьев и сестер также направили в специальные службы, а родителей взяли под стражу. Сообщается, что позже их выпустили под залог в 30 тысяч долларов за каждого.
Пока не ясно, имело ли место насилие по отношению к младшим детям, однако Салазар уверен, что в связи с этим появятся новые обвинения. Он добавил, что проживающему в другом городе жениху девушки, имя и возраст которого не сообщаются, скорее всего, также будут предъявлены обвинения.
Местная полиция направила запрос в Федеральное бюро расследований с просьбой поучаствовать в следствии, а также помочь в преодолении языкового и культурного барьера в общении с пострадавшей.
Браки по договренности являются распространенной практикой в мусульманских странах. В настоящее время брачный возраст в Ираке составляет 18 лет. С разрешения опекунов вступить в брак можно и в 15. Возраст сексуального согласия в штате Техас — 17 лет. Официально вступить в брак по закону США можно с 18 лет.
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