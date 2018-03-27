«Ъ»: «Ростелеком» сократит 20% розничных точек

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Госоператор «Ростелеком» планирует сократить число салонов своей розничной сети на 20%.

По его словам, госоператор определил целевой размер розничной сети: количество салонов сократится с чуть менее 1 тыс. до 800.

Кириенко также рассказал, что основным розничным форматом станут небольшие офисы (40-50 кв. м), флагманские салоны и точки в торговых центрах.

Ранее стало известно, что «Ростелеком» к 2022 году может сократить количество сотрудников на 10-15%, до 115-120 тыс. человек.