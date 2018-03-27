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«Ъ»: «Ростелеком» сократит 20% розничных точек
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«Ъ»: «Ростелеком» сократит 20% розничных точек 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госоператор «Ростелеком» планирует сократить число салонов своей розничной сети на 20%.
Об этом во вторник пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на первого вице-президента компании Владимира Кириенко.
По его словам, госоператор определил целевой размер розничной сети: количество салонов сократится с чуть менее 1 тыс. до 800.
Кириенко также рассказал, что основным розничным форматом станут небольшие офисы (40-50 кв. м), флагманские салоны и точки в торговых центрах.
Ранее стало известно, что «Ростелеком» к 2022 году может сократить количество сотрудников на 10-15%, до 115-120 тыс. человек.
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