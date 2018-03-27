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В Уссурийском СВУ состоялся День открытых дверей
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В Уссурийском СВУ состоялся День открытых дверей 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Гости познакомились с жизнью и бытом суворовцев, порядком проживания и организацией питания воспитанников.
24 марта в Уссурийском СВУ прошел День открытых дверей, гостей было очень много — более 600 человек. Встреча началась с игры духового оркестра училища.
Перед гостями училища, приехавшими не только из Уссурийского района, но из отдаленных мест Приморского края, выступил начальник училища полковник Анатолий Дмитриевич Рэцой. В киноконцертном зале заместитель начальника училища (по учебной работе) Вадим Иванович Билецкий провел собрание-презентацию для поступающих в Уссурийское суворовское военное училище и их родителей, был показан видеофильм об истории училища, о современных буднях суворовцев, традициях воспитания будущих защитников Отечества.
Гости познакомились с жизнью и бытом суворовцев, порядком проживания и организацией питания воспитанников.
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