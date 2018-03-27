Ещё
В Пекине состоялся международный форум «ШОС: новое развитие в новую эпоху»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пекине состоялся международный форум «ШОС: новое развитие в новую эпоху» 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Пекин, 27 марта /Синьхуанет/ — В понедельник в Пекине состоялся международный форум «ШОС: новое развитие в новую эпоху». Форум был организован Китайской академией общественных наук (КАОН) при содействии Секретариата ШОС.
Генсекретарь ШОС Р. Алимов выступил с речью и отметил, что за период своего существования ШОС последовательно наращивала сотрудничество в сферах политики, безопасности, экономики, культурных и гуманитарных связей. «Достигнутые на этом пути успехи позволили ШОС уже сегодня утвердиться в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений, служить наглядным позитивным примером и для ряда других международных структур.» — сказал Р. Алимов.
Форум собрал представителей научных и исследовательских центров государств-членов организации, набдюдателей и партнеров по диалогу ШОС для обсуждения широкой проблематики состояния и дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в рамках ШОС в новую эпоху. Эксперты единогласно считают, что в настоящее время многие страны сталкиваются с важными задачами развитии, они должны решать структурные проблемы в экономическом и социальном развитии. ШОС все еще должна продолжать укреплять региональное сотрудничество и формировать новые подходы к углублению взаимодействия.
В мероприятии также присутствовали представители международных организации и иностранные посланики.
ИА Синьхуа: последние новости
Применение современных аграрных технологий на острове Хайнань В Кыргызстане упрощена процедура выдачи разрешений на работу иностранцам Во Внутренней Монголии начался судебный процесс по делу бывшего секретаря комитета КПК города Баяннур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ581
Госдеп США отреагировал на трагедию в России31
«Это явная провокация со стороны Украины»26
Захарова жестко ответила Западу на «агрессию»109
Новая Зеландия приняла решение по дипломатам РФ10
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение