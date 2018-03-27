В Пекине состоялся международный форум «ШОС: новое развитие в новую эпоху»

Пекин, 27 марта /Синьхуанет/ — В понедельник в Пекине состоялся международный форум «ШОС: новое развитие в новую эпоху». Форум был организован Китайской академией общественных наук (КАОН) при содействии Секретариата ШОС.

Генсекретарь ШОС Р. Алимов выступил с речью и отметил, что за период своего существования ШОС последовательно наращивала сотрудничество в сферах политики, безопасности, экономики, культурных и гуманитарных связей. «Достигнутые на этом пути успехи позволили ШОС уже сегодня утвердиться в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений, служить наглядным позитивным примером и для ряда других международных структур.» — сказал Р. Алимов.

Форум собрал представителей научных и исследовательских центров государств-членов организации, набдюдателей и партнеров по диалогу ШОС для обсуждения широкой проблематики состояния и дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в рамках ШОС в новую эпоху. Эксперты единогласно считают, что в настоящее время многие страны сталкиваются с важными задачами развитии, они должны решать структурные проблемы в экономическом и социальном развитии. ШОС все еще должна продолжать укреплять региональное сотрудничество и формировать новые подходы к углублению взаимодействия.

В мероприятии также присутствовали представители международных организации и иностранные посланики.