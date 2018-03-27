В Республики Адыгея под флагом ДОСААФ России значительно вырастает количество мероприятий военно-патриотическое направленности

Недавно в состязаниях третьего этапа «Лиги военно-патриотических клубов» состоялся розыгрыш кубка главы республики.

Под флагом ДОСААФ военно-патриотическое воспитание граждан в Республике Адыгея набирает обороты, это хорошо прослеживается на мероприятиях республиканской оборонной организации в первом квартале текущего года, посвященных знаменательным датам — 75-летию освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Дню защитника Отечества, 100-летию Красной армии, 91-й годовщине ДОСААФ и 105-летию со дня рождения маршала авиации, трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. На высоком уровне в республике прошел традиционный месячник оборонно-массовой работы. В его рамках во всех муниципальных образованиях состоялись массовые мероприятия, посвященные 75-летию освобождения населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков. В этот период проведены митинги, военно-исторические реконструкции, «уроки мужества», встречи с ветеранами войны, Вооруженных сил и ДОСААФ, приемы школьников в «Юнармию» и другие мероприятия. Самым крупным из них стал пробег «Традиции героев-победителей — наследникам Победы» 20 тематически оформленных автомобилей организаций и учреждений регионального отделения ДОСААФ по населенным пунктам республики. По его маршруту в местах захоронений воинов-освободителей были организованы митинги, возложение венков и цветов. Свыше 7,5 тысяч жителей Адыгея почтили память тех, кто отстоял свободу и независимость нашего Отечества.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Тимур Барчо отметил, что автопробег стал визитной карточкой Адыгейской оборонной организации, объединившей под своим флагом все институты региона, занимающиеся военно-патриотическим воспитанием граждан и, в первую очередь подрастающего поколения. Во время месячника оборонно-массовой работы в республике были организованы массовые соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия, первый и второй этапы соревнований «Лиги военно-патриотических клубов» по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Всеармейских соревнований и Армейских международных игр-2018.

Недавно в состязаниях третьего этапа «Лиги военно-патриотических клубов» состоялся розыгрыш кубка главы республики. За почетный трофей боролись девять команд из всех муниципальных образований. Участники порадовали отличной физической подготовкой в военно-прикладных видах программы соревнований и сдаче нормативов комплекса ГТО, побывали на экскурсии в одной из частей Майкопского гарнизона и её музее Боевой славы, солдатской столовой и казарме.