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В Республики Дагестане допризывники вышли на старты спартакиады
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В Республики Дагестане допризывники вышли на старты спартакиады 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Активисты ДОСААФ Кизилюрта Республики Дагестане, в тесном взаимодействии с городской администрацией и военным комиссариатом провели весеннюю спартакиаду допризывной молодежи.
Активисты ДОСААФ Кизилюрта Республики Дагестане, в тесном взаимодействии с городской администрацией и военным комиссариатом провели весеннюю спартакиаду допризывной молодежи.
С приветственным словом к её участникам обратился ветеран Вооруженных сил, подполковник запаса Ахмед Гусейнов, остановившийся, в частности, на престиже армейской службы и роли военно-патриотического воспитания молодежи.
Учащиеся семи школьных команд состязались в разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, подтягивании на перекладине, прыжках в длину с места и беге на 100 и 2000 метров.
По сумме выступлений во всех видах спартакиадной программы первенство завоевала команда юнармейцев средней школы № 9 (руководитель Заирхан Атаев). В число призеров вошли парни средней школы № 7 (руководитель Рамазан Рамазанов) и гимназии № 5 (руководитель Хирамагомед Омаров).
Заместитель начальника Кизилюртовской автошколы по учебно-производственной части Гасан Абакаров поздравил лучшие команды и от местного отделения ДОСААФ вручил дипломы и ценные призы.
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