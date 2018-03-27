В Республики Дагестане допризывники вышли на старты спартакиады

Кизилюрта Активисты ДОСААФ Республики Дагестане , в тесном взаимодействии с городской администрацией и военным комиссариатом провели весеннюю спартакиаду допризывной молодежи.

Активисты ДОСААФ Кизилюрта Республики Дагестане, в тесном взаимодействии с городской администрацией и военным комиссариатом провели весеннюю спартакиаду допризывной молодежи.

С приветственным словом к её участникам обратился ветеран Вооруженных сил, подполковник запаса Ахмед Гусейнов, остановившийся, в частности, на престиже армейской службы и роли военно-патриотического воспитания молодежи.

Учащиеся семи школьных команд состязались в разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, подтягивании на перекладине, прыжках в длину с места и беге на 100 и 2000 метров.

По сумме выступлений во всех видах спартакиадной программы первенство завоевала команда юнармейцев средней школы № 9 (руководитель Заирхан Атаев). В число призеров вошли парни средней школы № 7 (руководитель Рамазан Рамазанов) и гимназии № 5 (руководитель Хирамагомед Омаров).

Заместитель начальника Кизилюртовской автошколы по учебно-производственной части Гасан Абакаров поздравил лучшие команды и от местного отделения ДОСААФ вручил дипломы и ценные призы.