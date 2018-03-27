WSJ: Белый дом проверяет законность выдачи двух кредитов фирме семьи зятя Трампа

НЬЮ-ЙОРК , 27 марта. / ТАСС /. В Белом доме занялись проверкой того, нарушают ли кодекс поведения госслужащих два многомиллионных кредита, выданных фирме Kushner Companies, которую ранее возглавлял зять и старший советник президента США Джаред Кушнер . Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Газета ссылается на письмо руководителя управления по вопросам этики федерального правительства США Дэвида Эпола. «Я обсудил данную тему с юрисконсультами Белого дома с целью обеспечить то, чтобы они приступили к процессу проверки фактов. Их требуется удостоверить, чтобы знать, были ли нарушены законы или нормативы», — написал он. «Во время обсуждения этих тем Белый дом информировал меня, что такой процесс уже начат», — добавил Эпол.