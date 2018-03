WSJ: Белый дом проверяет законность выдачи двух кредитов фирме семьи зятя Трампа 

Газета ссылается на письмо руководителя управления по вопросам этики федерального правительства США Дэвида Эпола. «Я обсудил данную тему с юрисконсультами Белого дома с целью обеспечить то, чтобы они приступили к процессу проверки фактов. Их требуется удостоверить, чтобы знать, были ли нарушены законы или нормативы», — написал он. «Во время обсуждения этих тем Белый дом информировал меня, что такой процесс уже начат», — добавил Эпол.

По сведениям газеты The New York Times, речь идет о компаниях Apollo Global Management и Citigroup. Основатель первой из них Джошуа Харрис выступал в роли советника для администрации Трампа и регулярно встречался с Кушнером. Они якобы обсуждали возможность назначения Харриса на какой-либо пост в Белом доме. Этого в итоге не произошло, однако в ноябре 2017 года Kushner Companies получила от Apollo Global Management кредит в размере $184 млн В начале марта 2017 года Кушнер также встретился с руководителем Citigroup Майклом Корбатом. Они обсуждали политику США в сфере торговли и финансов. Уже в конце месяца Kushner Companies получила от Citigroup кредит в размере $325 млн Представители всех трех упомянутых компаний заявили The New York Times , что встречи Кушнера с предпринимателями и выдача кредитов никак не связаны между собой. Издание отмечает, что Кушнер после назначения на пост старшего советника Трампа ушел с поста руководителя Kushner Companies, а также продал небольшую часть ее акций в трастовый фонд, возглавляемый его матерью. Газета утверждает, что несмотря на это, Кушнеру по-прежнему принадлежит доля в компании на сотни миллионов долларов. Эксперты, опрошенные журналистами издания, полагают, что информация об указанных кредитах вызывает вопросы относительно того, нет ли в данном случае конфликта интересов.