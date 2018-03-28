Президента Чехии Земана заподозрили в государственной измене из-за «Новичка»

Novinky

"Я убеждена, что президент совершил государственную измену. Своими словами он играет в пользу России , а не Чехии", — приводит слова депутата

"Европейская правда"

Депутат и глава движения STAN Петр Газдик написал в Twitter, что «если компетентный министр говорит, что нервно-паралитическое вещество не происходит из нашей страны, однако президент все равно поручает Службе информационной безопасности расследование, которое ставит под сомнение слова министра, это уже на грани государственной измены». «Сенат должен принять меры», — добавил он.

Jestli kompetentní ministr řekl, že nervový plyn nepochází z naší země, ale prezident přesto pověří BIS vyšetřováním, čímž ministrovo prohlášení rozporuje, pohybuje se na hranici vlastizrady. Senát by měl jednat.

— Petr Gazdík (@petrgazdik) March 26, 2018

Вместе с тем председатель партии гражданских демократов (ODS) Петр Фиала считает, что говорить о государственной измене Земана пока рано. Однако действия президента «в очередной раз свидетельствуют о том, что он защищает интересы России», а не Чехии, заявил политик в интервью чешскому телеканалу

Председатель движения STAN Ян Фарский заявил, что его политическая сила обсудит возможность конституционной жалобы на Земана. «Россия ведет гибридную войну с Западом, частью которого мы являемся. Дезинформация является частью этой войны. И вот президент Земан присоединился к этой дезинформационной кампании», — сказал он.

По данным СМИ, к жалобе против Земана может присоединиться и оппозиционная партия TOP 09.

Президент Чехии Милош Земан ранее дал поручение

главе Службы безопасности и информации (СБИ) Михалу Коуделке проверить версию о возможном производстве в стране нервно-паралитического вещества «Новичок». Так он отреагировал на заявление

России о том, что Чехия входит в число стран, где могло быть произведено это вещество.