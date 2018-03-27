«Никто из нас ее не защищал»: одноклассник Брежневой рассказал, как над ней издевались в школе

Это сейчас Вера Брежнева — суперзвезда. Но детство Веры было далеко от гламура. В юношеские годы Вера Брежнева была настоящим гадким утенком. Одноклассники запомнили Веру Галушку (настоящая фамилия певицы) девочкой в очках с толстыми стеклами, короткой стрижкой и брекетами. Вместо дорогих брендовых вещей гардероб Веры состоял из тех нарядов, которые достались ей от старших сестер. Так как будущая певица пришла в новую школу и сложившийся коллектив, одноклассники ее сразу не полюбили.

— рассказал в эфире передачи «Звезды сошлись» бывший одноклассник Веры, Дмитрий Дузик.

Также мужчина рассказал, что семья Веры жила бедно. Поэтому девушке приходилось работать. В частности, Брежнева одно время мыла в баре посуду. Но ее жизнь кардинально изменилась после того, как она попала в «ВИА Гру». И теперь уже сложно представить, что когда-то Вера выглядела вот так.

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Фото:Instagram