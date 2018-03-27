На военные объекты в США прислали две посылки со взрывчаткой

В понедельник, 26 марта, две посылки со взрывчаткой были доставлены по почти на военные объекты в районе столицы Соединенных Штатов Америки . Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Как уточняется, первая бандероль поступила в Fort Belvoir (штат Виргиния). С помощью специального сканирующего аппарата в ней было зафиксировано наличие опасных веществ. Позднее саперы обнаружили в посылке порох, взрыватель и датчик GPS. Вторая посылка пришла в Fort McNair в Национальный университет обороны в Вашингтоне. Информация о ее содержимом не уточнялась, но посылка также была обезврежена, передает РИА Новости В настоящее время сотрудники Федерального бюро расследований ведут поиск отправителя.