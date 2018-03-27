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Применение современных аграрных технологий на острове Хайнань
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Применение современных аграрных технологий на острове Хайнань 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Линшуй /пров. Хайнань/, 26 марта /Синьхуа/ — На показательной базе современного сельского хозяйства в Линшуй-Лиском автономном уезде островной провинции Хайнань /Южный Китай/ широко применяются новейшие аграрные технологии: гидропоника, автоматизированный контроль, подвесная культивация, органический цикл.
Внедрение промышленной модели сельскохозяйственного производства позволило увеличить урожайность тепличных бахчевых и овощных культур в несколько раз по сравнению с традиционными методами выращивания. Доходы крестьян также ощутимо возросли.
Уезд Линшуй /пров. Хайнань/, 26 марта /Синьхуа/ — На показательной базе современного сельского хозяйства в Линшуй-Лиском автономном уезде островной провинции Хайнань /Южный Китай/ широко применяются новейшие аграрные технологии: гидропоника, автоматизированный контроль, подвесная культивация, органический цикл.
Внедрение промышленной модели сельскохозяйственного производства позволило увеличить урожайность тепличных бахчевых и овощных культур в несколько раз по сравнению с традиционными методами выращивания. Доходы крестьян также ощутимо возросли.
Уезд Линшуй /пров. Хайнань/, 26 марта /Синьхуа/ — На показательной базе современного сельского хозяйства в Линшуй-Лиском автономном уезде островной провинции Хайнань /Южный Китай/ широко применяются новейшие аграрные технологии: гидропоника, автоматизированный контроль, подвесная культивация, органический цикл.
Внедрение промышленной модели сельскохозяйственного производства позволило увеличить урожайность тепличных бахчевых и овощных культур в несколько раз по сравнению с традиционными методами выращивания. Доходы крестьян также ощутимо возросли.
Уезд Линшуй /пров. Хайнань/, 26 марта /Синьхуа/ — На показательной базе современного сельского хозяйства в Линшуй-Лиском автономном уезде островной провинции Хайнань /Южный Китай/ широко применяются новейшие аграрные технологии: гидропоника, автоматизированный контроль, подвесная культивация, органический цикл.
Внедрение промышленной модели сельскохозяйственного производства позволило увеличить урожайность тепличных бахчевых и овощных культур в несколько раз по сравнению с традиционными методами выращивания. Доходы крестьян также ощутимо возросли.
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