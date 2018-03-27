Ушел из жизни рэпер, одолевший Оксимирона в баттле

Бакулин победил в онлайн-баттле, обойдя всех оппонентов.

В социальных сетях появились сообщения, что калининградский андеграунд-рэпер «Babangida», которого зовут Александр Бакулин, умер. Обстоятельства ухода из жизни музыканта сейчас не уточняются.

Он получил известность, когда победил в 14-м онлайн-баттле соперников, включая «Оксимирона».

Сведения о смерти Бакулина размещают его поклонники. Кроме того, данную информацию косвенно подтверждает рэпер «СД». Об этом стало известно 26 марта.