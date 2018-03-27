Адвокат рассказал об условиях содержания в тюрьме организатора «кокаинового дела»

Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Владимир Жеребенков. Он рассказал, что Ковальчук делит камеру с «парнем из Чечни ». «Конечно, условия содержания в немецкой тюрьме резко отличаются от нашего СИЗО . По сравнению с ним он там, как в санатории», — отметил юрист.

По словам адвоката, в немецкой тюрьме лучше «отношение, и содержание и питание». Большую часть времени заключенным предоставлена возможность гулять, играть в настольный теннис. Жеребенков добавил, что в тюрьме работает много женщин, да и вообще все сотрудники тюрьмы приветливы и уважительны в общении.