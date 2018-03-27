Адвокат рассказал об условиях содержания в тюрьме организатора «кокаинового дела» 

Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Владимир Жеребенков. Он рассказал, что Ковальчук делит камеру с «парнем из Чечни». «Конечно, условия содержания в немецкой тюрьме резко отличаются от нашего СИЗО. По сравнению с ним он там, как в санатории», — отметил юрист.
По словам адвоката, в немецкой тюрьме лучше «отношение, и содержание и питание». Большую часть времени заключенным предоставлена возможность гулять, играть в настольный теннис. Жеребенков добавил, что в тюрьме работает много женщин, да и вообще все сотрудники тюрьмы приветливы и уважительны в общении.
Как ранее писал «ФедералПресс», Ковальчука задержали 1 марта в пригороде Берлина по запросу России. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола и заочно арестован в рамках расследования так называемого «кокаинового дела».