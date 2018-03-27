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Было — стало: чем сейчас живёт и как выглядит главная Красная шапочка СССР Яна Поплавская
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Было — стало: чем сейчас живёт и как выглядит главная Красная шапочка СССР Яна Поплавская 

WMJ.ru 58 минут назад
Фото: WMJ.ru
Время от времени Яна Поплавская и сейчас появляется в кино, однако сконцентрирована она на журналистике. Поплавская преподаёт на факультете журналистики МГУ и в Институте Телевидения и Радиовещания «Останкино», ведет радиопередачи и авторские колонки в сети. Несмотря на прошедшие годы, не узнать в Яне сделавшую ее знаменитой Красную Шапочку невозможно — достаточно взглянуть ей в глаза.
У Яны Поплавской доброе сердце: она остро реагирует на российские и мировые трагедии, участвовала в волонтерских акциях, не жалеет времени на то, чтобы появиться в шоу талантов «Ты супер» для детей, оставшихся без попечения родителей…
…и трогательно обожает свою собаку.
У Яны двое взрослых сыновей, Клим и Никита, от брака с Сергеем Гинзбургом. Сейчас в личной жизни у Яны Поплавской все хорошо: уже три года она встречается с радиоведущим Евгением Яковлевым. Ее избранник, взволновавший в свое время прессу значительной разницей в возрасте с актрисой и журналисткой, тоже родитель — он активно занимается воспитанием 7-летней дочери Лизы. В прошлом году в СМИ активно обсуждалась возможная свадьба влюбленных, однако под венец пара не спешит: любви им хватает и так.
А недавно Евгений Яковлев сопровождал Яну Поплавскую на вручении медали Министерства оборона РФ «Участнику военной операции в Сирии» — за выступления перед военными на сирийской базе.
— написала Поплавская у себя в Instagram.
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Фото:Instagram
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