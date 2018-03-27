Столыпинский форум соберет более 1000 участников

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика» Столыпинский форум, который состоится в Москве в конце этой недели, подводит итоги регистрации участников. На данный момент участие в мероприятии подтверждают свыше 1500 участников и 150 представителей СМИ. И эта цифра постоянно растет. Из-за большого количества заявок организаторы Столыпинского форума решили продлить регистрацию до вторника, 27 марта.

Наибольший интерес, по данным от уже зарегистрированных участников, вызывает программа пленарной сессии «Стратегия для России. Пора предпринимать», в рамках которой выступят: Борис Титов, уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей, Олег Дерипаска, глава компании «Базовый элемент», Анатолий Торкунов, ректор МГИМО МИД России и другие. Приглашенные эксперты выскажут мнение по самому актуальному вопросу для будущего России — каким должен быть стратегический план социально-экономического развития страны? Форум призван консолидировать усилия государства, бизнеса и общества — считают организаторы мероприятия. Всего в форуме подтвердили свое выступление свыше 100 экспертов, предпринимателей, а также представителей органов государственной власти, политиков, общественных деятелей из России и других стран мира: Бразилии, Малайзии, Эквадора, Германии, Туниса, Южной Кореи, Венгрии, США, Казахстана. В архитектуру включены разделы, затрагивающие наиболее актуальные для государства и общества вопросы: денежно-кредитная политика, налоговая реформа и развитие цифровой экономики, установление многостороннего диалога между властью и обществом. В повестке также — социальная политика, эволюция судебной реформы, брендинг территорий и перспективы развития Сибири. Зарегистрироваться на Форум можно на официальном сайте: www.stolypinforum.ru