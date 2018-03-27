Карты, деньги, два ствола, 15 трупов. Банды Ирландии вот уже три года ведут кровавую войну по всей Европе

Турции и Ирландские преступные семьи Кинаханов и Хатчей уже три года ведут кровавую войну в трех странах и на двух континентах — в самой Ирландии Испании . В событиях, достойных экранизации Мартина Скорцезе или Гая Ритчи, за это время уже погибло 15 человек. Последней жертве, брату преступного авторитета Хатча, повезло — в минувший уикенд он ушел от киллеров, спрыгнув с балкона и сломав лодыжку. Подробнее о гангстерских войнах на родине Диллинджера и Джимми Балджера — в материале «360».

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Прыгни, чтобы жить

В минувший уикенд ирландцу Джону Хатчу, брату криминального авторитета Джерри «Монаха» Хатча, главы одноименного преступного синдиката, пришлось проявить чудеса акробатики. В пятницу в семь часов двое мужчин в балаклавах с пистолетами и недобрыми намерениями попытались вынести дверь его квартиры в Стамбуле , где Хатч отдыхал, на время скрывшись от тягот ирландских гангстерских разборок.

Отпуск не задался — чтобы избежать пули,

64-летнему

Хатчу пришлось прыгать с балкона, приземляться на крышу соседнего здания, ломать лодыжку и бежать в этом состоянии куда глаза глядят. Ну и возвращаться из теплых краев в Ирландию, где уже почти три года бушует настоящая гангстерская война двух преступных семей — Хатчей и Кинаханов.

Там, в аэропорту Дублина , родившегося в рубашке бандита встретили не его подельники, а гарда, ирландская полиция. Его сопроводили в травмпункт, а затем поместили в его дом в районе Драмали. Там его охраняют в усиленном режиме — в сентябре 2016 года он уже был на волосок от смерти в том же доме, но к счастью для Хатча, после

двух-трех

промахов стрелка

кто-то спугнул, и он сбежал, скинув ствол. На сына Джона Хатча и племянника главы преступного клана также совершали два покушения, и оба они тоже провалились.

Военная хроника

Разборки Хатчей и Кинаханов начались 3 года назад и за это время уже унесли 15 жизней, если не считать еще 20 отправившихся за решетку по весьма серьезным статьям. Неудачных покушений было еще больше. Еще больше убийств, около 50, было предотвращено гардой.

Одно из первых событий этой войны случилось 6 ноября 2015 года. Большие шишки картеля Кинаханов смотрели боксерский матч в отеле в центре Дублина, когда к ним подошел молодой человек лет 25-ти, достал пистолет и попытался разрядить его. Неудачно — оружие заело. По видимому, целью

киллера-неудачника

был Лиам Ро, некто вроде завхоза преступной организации, обеспечивавшего ее членов расходными средствами, автомобилями и жильем.

Ответа долго ждать не пришлось — в Новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год на празднование к Джерри «Монаху» Хатчу в паб в районе Лансаротре зашли несколько мужчин и попытались подарить ему несколько пуль. За несколько минут до этого Монах активно кутил в пабе у всех на виду, но ему повезло — когда новогодние лепреконы ворвались в помещение с пистолетами наперевес, он уже ехал домой.

В апреле 2014 года жертвой войны впервые стал посторонний — отец троих детей Мартин О’Рурк. Убийцы

почему-то перепутали с ним их настоящую мишень,

30-летнего

профессионального грабителя из группировки Хатча. Два месяца спустя его же настигли в западном Дублине, но он вновь сбежал.

Сын Джона Хатча Джонатан выжил благодаря такой же трагической ошибке стрелков — он отдыхал на испанской Майорке, когда стрелки перепутали его и стоящего чуть поодаль от него Тревора О’Нила, простого работника городских служб Дублина. Невинный мужчина погиб прямо на глазах своей семьи от нескольких пулевых ранений.

Еще одного члена группировки Хатча Джеймса Гетли в мае 2017 года не спас переезд из Дублина в Белфаст (находящийся уже формально в другой стране), но спас бронежилет и, опять же, обстоятельства — убийца был всего один, и он не сделал контрольный выстрел. Жертва отделалась испугом.

Наконец, последний счастливчик этой войны — Грэм «Шоколад» Бирн, тоже член банды Хатча. В январе этого года неизвестные разрядили в него несколько очередей на выходе с Националього боксерского центра и попали. Но каким-то чудом Шоколаду удалось отделаться легкими ранениями — пули либо прошли по касательной, либо навылет, либо попали в жизненно неважные места.

С чего все началось

Джерри Хатч — классический ирландский разбойник, один из самых дерзких бандитов за всю историю страны. Он проходил в качестве главного подозреваемого в двух крупнейших ограблениях в истории страны — на 1,7 миллиона фунтов в 1987 году и на три миллиона в 1995-м. «Монахом» его прозвали за выдержанный, аскетичный образ жизни. Помимо прочего, он владеет

такси-сервисом

Carry Any Body («отвезем любое тело») и лично возит знаменитостей во время их визитов в Ирландию. В 2006 году, он, например, возил на лимузине Майка Тайсона

Крис Кинахан — совсем другого поля ягода. Он — крупнейший наркоделец Ирландии, отсидевший несколько сроков за контрабанду и продажу экстази и героина. В тюрьме он в совершенстве освоил испанский и русский, и по выходу быстро сплел крупную сеть контактов от Мексики Колумбии до России , на базе которой уже осуществлялся наркотраффик.

Война этих двух достаточно разных персонажей началась

из-за покушения Гэри Хатча, племянника Джерри, на Дэниела Кинахана, сына Криса. Ответка Кинаханов маленькому Хатчу была смертельной, и Монаху это очень не понравилось. Он намерен вести войну до победного конца. А конца ей пока не видно даже на горизонте.