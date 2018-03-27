Расизм против белых в Университете Париж-8

«Французы — педики», «Женщины, наденьте вуаль», «АнтиФранция победит», «Смерть белым», «Нет ничего лучше горящей полицейской машины», «Мочи полицию» и т.д. С 30 января стены корпуса А Университета Париж-8 стали местом выражения крайней агрессии по отношению к белым, к Франции , к полицейским, к Израилю и гомосексуалистам. Полтора месяца назад в здании университета (ему традиционно свойственно левые настроения) обосновался ультралевый коллектив с группой мигрантов. Руководство университета сообщило «Фигаро», что «категорически осуждает обнаруженные 8 марта на стенах надписи» и собирается обратиться в правоохранительные органы

«Я очень устала от этого, — говорит пожелавшая сохранить анонимность преподаватель. — Некоторым коллегам уже грозили расправой». Некоторые преподаватели юридического факультета, которые проводят занятия в захваченном коллективом и мигрантами корпусе А, хотят вернуть свои помещения, чтобы продолжить работу. «Фигаро» удалось ознакомиться с перепиской руководства университета, которое вот уже полтора месяца безуспешно пытается договориться с оккупантами. В ней оно в частности выражает «поддержку сотрудникам, которым приходится каждый день сталкиваться с нападками и оскорблениями». «Теперь дело дошло до расистских граффити на стенах, — продолжает преподаватель. — Это не бедные мигранты. Они не говорят по-французски. Скорее всего, это члены ультралевого коллектива». Представители коллектива «Отвергнутые занимают Париж-8» оставили без ответа вопросы «Фигаро».

Поврежденные помещения

Надписи легко позволяют получить представление об их идеологической направленности. Первая категория нацелена против Франции и белых. Среди десятка стоит отметить «АнтиФранция победит», «Fuck White People of FN», «Я слишком белый», «ассимиляция = этноцид». Другие призывают к агрессии против сил правопорядка: «Нет ничего лучше горящей полицейской машины» или «Мочи полицию». Некоторым свойственна открытая гомофобская окраска: «Французы — педики». В некоторых также прослеживается исламизм («Женщины, носите вуаль!»), антиколониализм («Скажи своему учителю истории, что он рассказывает тебе сказки, потому что величайшая цивилизация зародилась в Черной Африке») и антирасизм («Мир или ничего», «Все для наших», «Мочи расистов», «Сожги грязного ублюдка»). В университетской электронной переписке также отмечаются антисемитские «твиты». «Фигаро» же удалось найти лишь сообщения антиизраильского и пропалестнинского характера («Поддержите интифаду» и «Бойкот расистскому Израилю»).

Одному старшекурснику (он тоже попросил не называть его имени) удалось сделать фото расистских и агрессивных надписей. «Они отражают идеи ультралевых групп, которые давно процветают в Университете Париж-8, — говорит он. — Симпатия к Палестине , происламские левацкие взгляды и марксизм — все это уже настоящий стереотип». Придерживающийся правых взглядов студенческий профсоюз «Кокарда» выложил в «Твиттере» видео того, как был занят корпус А.

Активисты этой ультралевой группы (в нее входит часть преподавателей и сотрудников) разместили порядка 80 мигрантов в здании 30 января. С тех пор коллектив ведет противостояние с руководством университета, которое, кстати, проявляет благожелательность в электронной переписке. Оно называет университет «открытым миру» и напоминает о его «верности идеалам радушия и гостеприимства». В частности оно предложило «предоставить мигрантам и их сторонникам полки и настилы, чтобы они смогли принять участие в благотворительной ярмарке». Кроме того, университет вот уже несколько недель предлагает коллективу перебраться в большой зал со столовой, общими помещениями и душевыми (всего 500 квадратных метров), чтобы освободить корпус А и возобновить занятия.

Обвинения в использовании мигрантов

Как бы то ни было, представители коллектива ответили руководству университета категорическим отказом. Здание уже получило повреждения. «Оккупанты» сломали замки и заменили их на другие, ключи от которых есть только у них. Они нарушили электропроводку, подключившись напрямую к сети, и выломали противопожарные двери. «Мы можем лишь сожалеть о совершенных правонарушениях», — дипломатично говорят в руководстве Университета Париж-8, очень тщательно подбирая слова. Сделать что-либо не удается. «Мы находимся в тупике, несмотря на сделанные коллективу предложения», — продолжают они.

Как сообщила «Фигаро» преподаватель университета, коллектив «пользуется мигрантами». «Мы считаем, что мигранты хотели бы принять предложения университета, однако активисты не дают им этого сделать», — продолжает она. Она недовольна молчанием Министерства образования и науки , а также не скрывает расстройства из-за кризиса: «Заблокировав корпус А, они не дают учиться находящимся в трудном положении студентам, большинство из которых родом из скромных семей. Диплом для них — единственный шанс подняться вверх по социальной лестнице». «Здание находится в плачевном состоянии. Пахнет „травкой“ и мочой. Я ни разу не видел там ни одного полицейского, а вход в здание практически не охраняется. Весь факультет настолько левый, что лишь меньшинство считает все это возмутительным», — добавляет студент.

Поправка: Размещенная нами фотография демонстрировала надпись «Fuck White People». На самом деле сейчас она выглядит «Fuck White people of FN», причем «FN» (Нацфронт) написано буквами меньшего размера и неровно по отношению к первой части фразы. Автор переданного «Фигаро» снимка утверждает, что приписка появилась позднее. Кроме того, там имеются и другие надписи того же рода, например, «Смерть белым» и «Я слишком белый».