В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента страны 

Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Инцидент произошел, когда автобусы со сторонниками бывшего главы государства находились на трассе между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул.
"Караван, который перемещается по югу страны, по меньшей мере трижды стал мишенью. Полицейского сопровождения нет. Пули попали в два автобуса, никто не пострадал", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter.
ТАСС подчеркивает, что это не первое нападение на сторонников Лулы да Силвы. В минувшие выходные их забросали яйцами и камнями, причем предметы попали и по автомобилю, в котором находился экс-президент. В эти дни политик совершает поездку по южным регионам страны. Он заявил, что будет участвовать в выборах президента, которые пройдут в октябре. Однако по решению суда Лула да Силва не имеет права занимать государственные должности в течение девятнадцати лет.