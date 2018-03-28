Ещё
В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента страны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Инцидент произошел, когда автобусы со сторонниками бывшего главы государства находились на трассе между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул.
"Караван, который перемещается по югу страны, по меньшей мере трижды стал мишенью. Полицейского сопровождения нет. Пули попали в два автобуса, никто не пострадал", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter.
ТАСС подчеркивает, что это не первое нападение на сторонников Лулы да Силвы. В минувшие выходные их забросали яйцами и камнями, причем предметы попали и по автомобилю, в котором находился экс-президент. В эти дни политик совершает поездку по южным регионам страны. Он заявил, что будет участвовать в выборах президента, которые пройдут в октябре. Однако по решению суда Лула да Силва не имеет права занимать государственные должности в течение девятнадцати лет.
Российская Газета: последние новости
В Судане неизвестный напал с ножом на прихожан Шинкарук: 95 процентов москвичей довольны качеством оказания госуслуг Фонд капремонта Заполярья профинансирует замену бойлеров в домах
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным350
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово19
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля47
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово450
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации48
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение