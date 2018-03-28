В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента страны

Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Инцидент произошел, когда автобусы со сторонниками бывшего главы государства находились на трассе между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул.

"Караван, который перемещается по югу страны, по меньшей мере трижды стал мишенью. Полицейского сопровождения нет. Пули попали в два автобуса, никто не пострадал", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter.