Ещё
СМИ: бразильский суд отклонил апелляцию защиты экс-президента на приговор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: бразильский суд отклонил апелляцию защиты экс-президента на приговор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Суд в Бразилии в понедельник отклонил апелляцию на решение о приговоре экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва к длительному сроку за коррупцию, которое ранее подала защита бывшего главы страны, сообщает портал Ambito.com.
"Суд второй инстанции, который приговорил экс-президента… Лулу да Силва к 12 годам тюрьмы за коррупцию, отклонил сегодня представленную защитой апелляцию и оставил его в одном шаге от тюрьмы", — пишет портал.
Тем не менее, как отмечает портал, экс-президент не может быть заключен в тюрьму по меньшей мере до 4 апреля, когда Верховный суд рассмотрит ходатайство защиты о правомерности его содержания под стражей.
Ранее в феврале защита бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Сильва подала апелляцию на решение суда, приговорившего его к длительному сроку за коррупцию.
В конце января три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание Луле да Силве по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к девяти с половиной годам тюремного заключения, впоследствии решением суда приговор был увеличен до двенадцати лет и одного месяца тюрьмы. Защита бывшего президента подала апелляцию.
Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение девятнадцати лет. При этом Партия трудящихся по-прежнему намерена выдвигать кандидатуру Лулы да Силвы на пост президента.
РИА Новости: последние новости
Единство со скрипом. В Евросоюзе заговорили об отмене консенсуса Новая глава итальянского Сената попросила не называть ее "президентессой" В СК прокомментировали сообщения о секретности" при выдаче тел в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ542
Захарова жестко ответила Западу на «агрессию»78
Составлен список стран, выславших послов РФ48
Для изгнания дипломатов США предложили выбор92
Небензя обвинил США в злоупотреблениях2
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение