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Захарова упрекнула западных лидеров в агрессии в момент скорби в России
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Захарова упрекнула западных лидеров в агрессии в момент скорби в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Американские и европейские политические лидеры в очередной раз продемонстрировали свое истинное лицо, объявив о новых санкциях против России на фоне трагедии, произошедшей в Кемерове. Об этом заявила в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях
— Мария Захарова.
Она подчеркнула, что забыть подобные действия будет непросто.
Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ни чем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть
— Захарова.
Пожар, произошедший 25 марта в Кемерово, стал, по последним данным, причиной гибели 64 человек, среди которых — большое количество детей. Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области. О решении разделить скорбь с кемеровчанами заявил ряд других российских регионов.
Соединенные Штаты одними из первых заявили о том, что высылают из страны представителей российской дипломатической миссии. Кроме того, до 2 апреля будет закрыто генеральное консульство нашей страны в Сиэтле, в крупном городе в штате Вашингтон. Вслед за США еще ряд европейских стран заявили о выдворении российских дипломатов
из-за  скандала с отравлением бывшего сотрудника спецслужб Скрипаля.
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