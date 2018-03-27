Захарова упрекнула западных лидеров в агрессии в момент скорби в России

Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях

— Мария Захарова.

Она подчеркнула, что забыть подобные действия будет непросто.

Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ни чем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть

— Захарова.

Пожар, произошедший 25 марта в Кемерово, стал, по последним данным, причиной гибели 64 человек, среди которых — большое количество детей. Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области . О решении разделить скорбь с кемеровчанами заявил ряд других российских регионов.

Соединенные Штаты одними из первых заявили о том, что высылают из страны представителей российской дипломатической миссии. Кроме того, до 2 апреля будет закрыто генеральное консульство нашей страны в Сиэтле, в крупном городе в штате Вашингтон. Вслед за США еще ряд европейских стран заявили о выдворении российских дипломатов

из-за скандала с отравлением бывшего сотрудника спецслужб Скрипаля.