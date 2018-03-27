Губернаторский размах, или пир во время чумы

Охота пуще заказника

Главы регионов отдохнули неплохо — подстрелили марала, выпили, закусили, увезли с собой мясо большого оленя, которого для них добыли егеря. Высоких гостей обслуживали 19 человек, не считая сопровождения ГИБДД , водителей, поваров, официантов и банщиков.

ЦУР пока не получил ответов на запросы об источниках и размерах финансирования визита в Хакасию от Дюмина, Воробьева и Миронова.

Зажиточные хакасские попрошайки

Территорией «Караташа», как писал «Собеседник» , формально владеет человек Зимина Сергей Закурдаев. Но и Зимину с его родней в случае чего есть, что терять. По данным местных СМИ, его дочь Алена выращивает породистых лошадей, а сам он не раз публично заявлял, что один из его скакунов стоит $5 млн, и на нем разрешается ездить только ему, а также «Владимиру Владимировичу и Сергею Кужугетовичу». Младшая дочь Татьяна недавно купила у Закурдаева 90% долей ООО «Охотничье промысловое хозяйство „Сибирские просторы“» почти со 100 тыс. га леса в аренде, часть из которых — земля ликвидированного Караташско-Инейского заказника вокруг базы «Караташ».

Ближайшее к охотбазе село Усть-Бюр. Фото Денис Мукимов

При этом подотчетная с 2009 года Зимину территория демонстрирует катастрофическое ухудшение экономического положения. По данным Минфина, в 2012 году госдолг Хакасии перед федеральным бюджетом составлял 600 млн рублей, а к февралю 2018 года он вырос уже до 24,6 млрд рублей, а это более 130% от собственных доходов. В октябре 2017 года депутаты Верховного Совета республики обратились за помощью к Москве , попросив еще 28,2 млрд рублей, иначе, как заявили парламентарии, нечем будет платить зарплаты бюджетникам и пенсии.

Доведенную до нищеты республику постоянно сотрясают коррупционные скандалы. Так, в конце января замминистра внутренних дел Хакасии Вячеслав Жданов был заподозрен в передаче секретных оперативных материалов бывшему главе администрации республики Владимиру Бызову, одному из главных фигурантов уголовных дел об организации преступного сообщества и крупном мошенничестве. По версии следствия, созданная Бызовым криминальная организация похитила почти 200 млн рублей из бюджета, мошенничая с закупками по завышенным ценам медтехники и лекарственных препаратов.

Гости с проблемами

Не меньше финансовых проблем и у Тульской области. Как свидетельствует Минфин , долги региона на 1 марта 2018 года составили 19,67 млрд рублей, что почти на 4 млрд больше показателя 2016 года. При этом губернатору опасаться нечего: по слухам, Алексею Дюмину прочат кресло нынешнего куратора оборонки вице-премьера Дмитрия Рогозина

Митинг в подмосковном Волоколамске

При власти Андрея Воробьева Подмосковье тоже не вышло в число «экономических тигров». Несколько последних лет область находится в преддефолтном состоянии: на 1 марта 2018 года долг перед федеральным центром составил 96,76 млрд рублей при дефиците бюджета 44,7 млрд рублей. При этом подмосковный губернатор постоянно в центре скандалов, связанных с ухудшением жизни населения. Самым громким из них стал недавний волоколамский, где дети отравились выбросами сероводорода от полигона отходов.

С момента своего прихода на должность в середине 2016 года ярославский губернатор Дмитрий Миронов призывает чиновников и жителей области затянуть пояса: «Я настаиваю на том, чтобы наш бюджет был бездефицитным. Только так, живя по средствам, без залезания в долги, мы сможем выровнять финансовую систему». На 1 февраля 2018 года госдолг Ярославской области составляет 36,17 млрд рублей (70% доходов бюджета).

Дагестанские дворцы

Считать, что только главы вышеупомянутых регионов позволяют себе роскошествовать при огромных социально-экономических проблемах этих территорий, было бы неправильно. В разгар антикоррупционной кампании в Дагестане генеральный прокурор Юрий Чайка заявлял, что самые большие дома в республике — у местных чиновников. «Как оказалось, самые большие дома в республике — должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне. Разберитесь с законностью их возведения, и на какие средства они построены», — давал 10 февраля напутствие дагестанским прокурорам Чайка. Также он призвал местных прокуроров обеспечить «неукоснительное соблюдение чиновниками запретов и ограничений, инициирование процедур контроля за их расходами», писал «Интерфакс»

Особняк арестованного экс-премьера Дагестана

Напомним, что, по данным следствия, бывший врио вице-премьера правительства Дагестана Шамиль Исаев потратил 86 млн рублей госсредств на собственную турбазу.

О том, в каких домах, а, по сути, дворцах жили арестованные по подозрению в коррупции дагестанские чиновники, можно посмотреть в видео, распространенном СКР . При этом, как заявлял Владимир Путин, посещая в марте республику, Дагестан на 70% зависим от дотаций и субсидий из федерального бюджета, сообщал ТАСС . Уровень безработицы превышает среднероссийские показатели, а в структуре денежных доходов населения, как сообщается на сайте минэкономики и территориального развития Дагестана, на оплату труда приходится лишь 10,5% и более 50% — другие доходы (включая «скрытые», от продажи валюты, денежные переводы и пр.), тогда как в целом по России — 40% и 26,6% соответственно. Только в Дагестане потребительские расходы в расчете на душу населения (23,4 тыс. рублей) превышают среднемесячную начисленную заработную плату.

Однако, несмотря на огромное внимание, прикованное к Дагестану в связи задержанием ряда высокопоставленных чиновников, их коллеги рангом пониже, не стесняясь, продолжают роскошную жизнь. Как пишет «Собеседник», от администрации Ленинского района Махачкалы на сайте госзакупок появилось сразу несколько лотов на 1,5 млн рублей. Все они касаются покупки мебели, но не простой, а с изысками. «Стол за 350 тыс. рублей должен быть „как минимум шпонированый мдф и красное дерево“ со столешницей „как минимум из вишни“, на ножках „должно быть использовано оформление в виде „Римских колонн“. Стулья в количестве ста штук непременно должны быть на ножках в стиле античных колонн, из бука, с велюровым сиденьем и по кромке с отделкой патиной золотого цвета“, — выяснили журналисты.

Чеченская роскошь за счет федерального бюджета

В соседней с Дагестаном Чечне , также „висящей“ на федеральном бюджете, с 2012 года не прекращает удивлять резиденция главы республики Рамзана Кадырова Грозном стоимостью около 10 млрд рублей и площадью 260 тыс. кв. м. Несмотря на то что история давняя, огромные и странные расходования средств госбюджета продолжаются. Так, оплачивается работа 62 человек, задействованных на охране домовладения первого президента республики Ахмата Кадырова . По данным Transparency International, информации о существовании музея на данной частной территории нет, но 98 млн рублей на его сохранение уходят.

Резиденция Рамзана Кадырова

Как писало в июле 2017 года интернет-издание Screen-ad.ru, в Чечне чиновники закупили 15 иномарок суммарной стоимостью почти 20 млн рублей. Здесь самые дорогие в СКФО госслужащие и депутаты: содержание администрации главы и правительства в 2017 году планировалось на уровне 843 млн рублей, управления делами главы и правительства — еще чуть более 1 млрд рублей, а аппарата парламента — в 376 млн рублей.

»Больше половины жителей Чеченской Республики живет очень бедно, а Кадыров создает контрасты на уровне строек, дворцов, откровенной роскоши, в которой живут его приближенные. Тут дело не в дорогих автомобилях — посмотрели бы, какие они замки себе возвели. Когда люди видят, как одни живут, купаясь показательно, демонстративно в роскоши, а большая часть республики — на уровне черты бедности, причем половина трудоспособного населения не имеет работы», — рассказывал в мае 2016 года «Собеседнику» правозащитник Игорь Каляпин

В 2016 году Чечня заняла 70-е место среди 85 субъектов по ВРП — одному из важнейших социально-экономических показателей региона. Даже Дагестан, учитывая его регулярные экономические провалы, умудрился попасть на 32-е место общероссийского списка, передает «Кавказ. Реалии», отмечая, что 90% экономики Чечни находится в теневом секторе, поэтому рассуждать о реальных показателях, по сути, нельзя.

Ямальская вседозволенность

О роскоши губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина ПАСМИ уже писало не раз. Так, стоимость только одного комплекта мебели в его «хозяйской спальне» составляет астрономическую сумму — почти 10 млн рублей. При этом убранство только одного, не самого большого из четырех домов в резиденции губернатора Кобылкина оценивается в 102 млн рублей.

Ковры самых невероятных моделей по 420 тысяч рублей за штуку, подушки «Version basic» 50*30 см по 32 тысячи рублей, шторы для витража «Saum» из Германии по 78 тысяч рублей, а для спальни № 1, судя по акту, комплект из двух подушек и покрывала обошелся бюджету Ямала в 122 тысячи рублей. Все это среди убранства резиденции Кобылкина. Только два раздела из более чем трех десятков — «Текстиль» и «Мебель» — в общей сложности содержат предметы обстановки на сумму 42 млн рублей.

Коттеджный поселок на берегу озера Варчато

На эти деньги, кстати, можно было обеспечить учебниками каждого третьего ученика Ямала или оплатить всем школьникам Салехарда продленку сроком на год, за которую сейчас, кстати, в ЯНАО с родителей собирают деньги — больше 1500 рублей в месяц за ребенка, и эта услуга растет в цене год от года. А на покупку учебников для всех учащихся Ямала в 2016 году выделено всего 192 млн рублей, и это меньше, чем стоимость только одного дома в резиденции Кобылкина вместе со всем внутренним убранством.

Но это не единственная резиденция ямальского губернатора. Есть еще так называемая «дальняя дача» — коттеджный комплекс на берегу живописного озера Варчато. Строительство этого комплекса обошлось бюджету более чем в миллиард рублей.